Davutoğlu'ndan Birleşme Çağrısı - Son Dakika
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Politika

Davutoğlu'ndan Birleşme Çağrısı

Ahmet Davutoğlu, siyasi dengenin sağlanması için partilerin birleşmesi gerektiğini ifade etti.

01.10.2024 22:46
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Benim kanaatim, Türkiye'de siyasi dengenin yerine oturması için birbirine benzeyen partilerin birleşmesi lazım." dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Meclis'te düzenlenen yeni yasama yılı resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Davutoğlu, partisinin DEVA Partisi ile birleşme ve Yeniden Refah Partisi ile TBMM'de grup altında birleşmesi meselelerinin son derece önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'de ana muhalefet ile iktidar arasında bir kutuplaşmanın var olduğunu, bunun yanında aynı damarda siyaset yapan birçok partinin bulunduğuna işaret eden Davutoğlu, şöyle devam etti:

"Benim kanaatim, Türkiye'de siyasi dengenin yerine oturması için birbirine benzeyen partilerin birleşmesi lazım. O bakımdan DEVA Partisi'nden bize böyle bir görüşme talebi karşılıklı olarak geldiğinde son derece olumlu değerlendirdim. Birleşme teklifine de kamuoyu önünde destek verdim."

"Türkiye'de bir üçüncü alternatife ihtiyaç var"

Benzer şekilde Saadet Partisi ile Yeniden Refah Partisi'nin birleşmesinin de iyi olacağını ifade eden Davutoğlu, "Türkiye'de bir üçüncü alternatife ihtiyaç var. Özgürlükçü, demokrat, muhafazakar, milli bir bloğa ihtiyaç var." dedi.

Meclis'teki bir grup oluşumuna dair ise Davutoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bizim zaten şu anda Saadet Partisi ile birlikte bir grubumuz var ama bu grubun genişlemesini arzu ederiz. Diğer partilerle oturup, bu grup yeni bir isim mi alır, başka partiler de katılır mı? Bunu da yaparız."

Davutoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın bu ittifak iddialarına yönelik açıklamasına ilişkin ise şu değerlendirmeyi yaptı:

"Herkes kendi isminde ısrar ederse oradan çatı falan çıkmaz. Biz bir araya gelmelerini isteriz ama isimde ısrar ettiğimiz zaman çatı parti kurulmaz. Bu sebeple geçen sene biz isimden fedakarlık ettik, Saadet Partisi ile bir araya geldik."

"Temaslarımız devam ediyor"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise "Sayın Erbakan ile bir temasa geçmeyi düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine, şunları söyledi:

"Biz geçenlerde Yeniden Refah Partisini ziyaret ettik. Pek çok siyasi partiyle iletişim içerisindeyiz. Amacımız siyaseti iki kutba sıkıştırmayacak, iki kutup arasında tercih etmek zorunda bırakmayacak, nefes aldıracak bir yol. Bu da geniş bir işbirliğiyle, geniş bir birlik ve beraberlikle olur diye düşünüyoruz. Bunun için temaslarımız devam ediyor. Ama bugün itibarıyla bir manşet veremiyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Davutoğlu'ndan Birleşme Çağrısı - Son Dakika

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