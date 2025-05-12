Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür - Son Dakika
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Politika

Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

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PKK'nın silah bırakma kararını tarihi bir adım olarak nitelendiren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sürecin mimarları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.

12.05.2025 12:44  Güncelleme: 12:56
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Terör örgütü PKK'nın 12. Olağanüstü Kongresi'nde silahlı mücadeleyi sonlandırma ve örgütü feshetme kararı alması, siyasi gündemin en sıcak başlıklarından biri oldu. Kararın ardından sürece dair bir değerlendirme de Gelecek Partisi Genel Başkanı ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'ndan geldi.

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Yeni Bir Sabah programına konuk olan Davutoğlu, PKK'nın fesih kararını "tarihi" olarak nitelendirirken, sürecin şekillenmesinde rol oynayan isim ve kurumlara teşekkür etti. Davutoğlu, "7 aydır bu karar için altyapı hazırlayanlara, başta Cumhurbaşkanımıza, Sayın Devlet Bahçeli'ye, MİT'e ve destek veren herkese teşekkür borçluyuz" ifadelerine yer verdi.

"SÜREÇ HIZLA VE TİTİZLİKLE İLERLEMELİ"

Davutoğlu, silahlı yapının tasfiyesinin zamana yayılmasının ciddi riskler taşıyabileceğini belirterek, sürecin gecikmeden ve dikkatli bir şekilde yönetilmesi gerektiğini vurguladı.

"ORTAK MEKANİZMA KURULMALI"

Silahsızlanma sürecinin sadece sembolik bir adıma dönüşmemesi gerektiğini dile getiren Davutoğlu, "Bu sürecin güvence altına alınabilmesi için, tarafların katılımıyla ortak bir mekanizma kurulmalı. Aksi halde zamana yayılan adımlar provokasyonlara açık hale gelir" uyarısında bulundu.

Davutoğlu\'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a teşekkür

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Son Dakika Politika Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Yaman Auto:
    seni kim kaele alıyor? illa sıvışacaksın .. 54 7 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    Birbirinize teşekkür yalakalıklarınız bitmedi 37 18 Yanıtla
  • Mustafa Bayrak:
    kılıçdaroğlunun sayesinde milletvekili çıkardın sonra nankörlük yaptın 41 7 Yanıtla
  • zurnaci samo Oner:
    hiç utanmadan konuşuyor 35 2 Yanıtla
  • n5685244:
    ya ABD Avrupa terörist destekçileri rahat duracakmı belkide alt yapıları hazır dır dikkatli olmak lazım 34 1 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Davutoğlu, gerçekten senden siyasetci,miyasetci olmaz...!Sen en iyisi git üniversiteye ders vermeye devam et!!Çünkü,sen olup biteni okuyamıyorsun!Burdaki gerçek amaçı görmüyorsun...!Ya da işine gelmiyor... 30 0 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    girmeyin oğlum bu siteye komple iktidar yanlısı trol bir site 12 2 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    yazılan yorumun yayınlanıp bir saat sonra silinen tek site :) neden çünkü sahipleri istediği için :) 14 0 Yanıtla
  • Szka788304:
    aklı başında bir insan 2 9 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Yandan yandan sancaktan iskeleye yanaşma manevralari, biraz omurga, biraz onur ya 7 0 Yanıtla
  • Serkan Sarı:
    Ben boşuna mı serok ahmet oldum diyorlar 3 0 Yanıtla
  • Ramazan Gümüş:
    6 lının kriptosu 2 0 Yanıtla
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