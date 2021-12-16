Üye Girişi
Davutoğlu'ndan kur ve faiz tepkisi: Ortaokul öğrencisinin bile yapmayacağı hatalar - Son Dakika

Davutoğlu'ndan kur ve faiz tepkisi: Ortaokul öğrencisinin bile yapmayacağı hatalar

16.12.2021 16:20
Davutoğlu'ndan kur ve faiz tepkisi: Ortaokul öğrencisinin bile yapmayacağı hatalar

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, yüksek enflasyon ve kura rağmen Merkez Bankası'nın faiz indirimine devam etmesine tepki gösterdi. Davutoğlu, "Ortaokul öğrencisinin bile yapmayacağı bir hatayla denklemden "ben yaptım oldu" kafasıyla kuru çıkarırsanız, döviz fırlar, enflasyon da patlar!" ifadelerini kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) yüksek enflasyon ve rekor kıran döviz kurlarına rağmen yılın son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz indirimine devam etti. Banka, politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 15'ten yüzde 14'e çekti.

Faiz kararı sonrasında dolar/TL kuru 15,15 seviyesinden 15,65'e kadar tırmanırken euro/TL kuru ise 17,15'ten 17,60'lara çıktı.

DAVUTOĞLU'NDAN FAİZ, KUR, ENFLASYON TEPKİSİ

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da sosyal medya hesabından faiz, kur, enflasyon ilişkisine dikkat çekerek MB'nin kararına tepki gösterdi.

Davutoğlu'ndan kur ve faiz tepkisi: Ortaokul öğrencisinin bile yapmayacağı hatalar

"Faiz, kur, enflasyon 3 değişkenli matematik denklemi gibidir!" diyen Davutoğlu şu sözleri paylaştı:

"Ortaokul öğrencisinin bile yapmayacağı bir hatayla denklemden "ben yaptım oldu" kafasıyla kuru çıkarırsanız, döviz fırlar, enflasyon da patlar! Bu cahil iktidar gidecek, sorunlar çözülecek çünkü; #TürkiyedeGelecekVar"

Davutoğlu'ndan kur ve faiz tepkisi: Ortaokul öğrencisinin bile yapmayacağı hatalar

Gelecek Partisi, Ahmet Davutoğlu, Merkez Bankası, Döviz, Faiz, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Davutoğlu'ndan kur ve faiz tepkisi: Ortaokul öğrencisinin bile yapmayacağı hatalar - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
16:20 Çöpte bulduğu para dolu çantayı sahibine ulaştırmıştı! O temizlik işçisi kanlar içinde ölü bulundu
16:20 Davutoğlu'ndan kur ve faiz tepkisi: Ortaokul öğrencisinin bile yapmayacağı hatalar
16:11 Camdaki Kız'da bugün; Nalan gerçeği öğrenecek mi?
16:08 Asgari ücret zammını açıklayan Erdoğan, dolardaki yükseliş hakkında konuştu: Türk Liramızı yedirmeyeceğiz
16:06 Sakatlanan Muslera'nın boşluğu hemen doldu! Galatasaray, kaleci transferini bitirdi
16:05 Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücretle ilgili ilk yorum: Verilen oranı küçümsemiyoruz
15:58 Son dakika! İstanbul Valiliği'nden hava durumu uyarısı
15:52 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverene yönelik müjde: Asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz
15:40 Eski MasterChef yarışmacısı Pelin Zaman: "Danilo Zanna ile aşk yaşıyor musun?" sorusuna cevap
15:31 Son dakika! Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat: Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır
Çöpte bulduğu para dolu çantayı sahibine ulaştırmıştı! O temizlik işçisi kanlar içinde ölü bulundu Çöpte bulduğu para dolu çantayı sahibine ulaştırmıştı! O temizlik işçisi kanlar içinde ölü bulundu         
16:21
Camdaki Kız'da bugün; Nalan gerçeği öğrenecek mi? Camdaki Kız'da bugün; Nalan gerçeği öğrenecek mi?         
16:12
Sakatlanan Muslera'nın boşluğu hemen doldu! Galatasaray, kaleci transferini bitirdi Sakatlanan Muslera'nın boşluğu hemen doldu! Galatasaray, kaleci transferini bitirdi         
16:06
Son dakika! Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat: Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır Son dakika! Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat: Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır         
15:32
Gaziantep'te sahte içkiden zehirlenen gencin hastane görüntüleri ortaya çıktı Gaziantep'te sahte içkiden zehirlenen gencin hastane görüntüleri ortaya çıktı         
15:02
Sezer Öztürk'e, 5 ayrı suçtan 32 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı Sezer Öztürk'e, 5 ayrı suçtan 32 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı         
14:06
Beşiktaş, Portekiz'in en iyi hocasını getiriyor! Sergen Yalçın'ı unutturacağa benzer Beşiktaş, Portekiz'in en iyi hocasını getiriyor! Sergen Yalçın'ı unutturacağa benzer         
13:35
Ebru Şancı'dan olay sözler: Kocam beni tartaklıyor, ne var bunda? Ebru Şancı'dan olay sözler: Kocam beni tartaklıyor, ne var bunda?         
12:26
ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı         
12:05
10 gün önce hastaneden çıkmıştı! 1 aylık bebek yatağında ölü bulundu 10 gün önce hastaneden çıkmıştı! 1 aylık bebek yatağında ölü bulundu         
11:55
AFP'nin SİHA haberinde skandal harita! Avrupa Yakası ile Trakya bölgesini Türkiye'ye ait değil gibi görünüyor AFP'nin SİHA haberinde skandal harita! Avrupa Yakası ile Trakya bölgesini Türkiye'ye ait değil gibi görünüyor         
10:51
'Ölüm parmağını' ilk defa göreceksiniz! 'Ölüm parmağını' ilk defa göreceksiniz!         
10:18
Spor yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ, fit vücuduyla herkesi mest etti Spor yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ, fit vücuduyla herkesi mest etti         
09:46
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu         
12:41
ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı         
11:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2021 16:27:33. #1.11#
SON DAKİKA: Davutoğlu'ndan kur ve faiz tepkisi: Ortaokul öğrencisinin bile yapmayacağı hatalar - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement