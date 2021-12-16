Davutoğlu'ndan kur ve faiz tepkisi: Ortaokul öğrencisinin bile yapmayacağı hatalar - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) yüksek enflasyon ve rekor kıran döviz kurlarına rağmen yılın son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz indirimine devam etti. Banka, politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 15'ten yüzde 14'e çekti.

Faiz kararı sonrasında dolar/TL kuru 15,15 seviyesinden 15,65'e kadar tırmanırken euro/TL kuru ise 17,15'ten 17,60'lara çıktı.

DAVUTOĞLU'NDAN FAİZ, KUR, ENFLASYON TEPKİSİ

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da sosyal medya hesabından faiz, kur, enflasyon ilişkisine dikkat çekerek MB'nin kararına tepki gösterdi.

"Faiz, kur, enflasyon 3 değişkenli matematik denklemi gibidir!" diyen Davutoğlu şu sözleri paylaştı:

"Ortaokul öğrencisinin bile yapmayacağı bir hatayla denklemden "ben yaptım oldu" kafasıyla kuru çıkarırsanız, döviz fırlar, enflasyon da patlar! Bu cahil iktidar gidecek, sorunlar çözülecek çünkü; #TürkiyedeGelecekVar"