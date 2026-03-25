Davutoğlu\'ndan Savaş Uyarısı

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ABD- İsrail ve İran savaşına ilişkin, " Türkiye'nin doğru yaptığı şeyler var; ülkemizi savaşın dışında tutma gayretleri, ara buluculuk konusundaki çabaları. Ancak eksik olanlar da var; bir ülkenin ara buluculukta başarılı olabilmesi için saldıranla saldırılanı, uluslararası hukuka dikkat eden ile etmeyeni ayırması lazım" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TBMM'de Yeni Yol Partisi grup toplantısında konuştu. Davutoğlu, Amerika ve İsrail eliyle dünyanın felakete sürüklendiğini belirtti. İran'a yapılan saldırıları Haçlı Seferleri'ne benzeten Davutoğlu, "Bu savaşta, iç kavgaları unutmamız lazım. Bizim muhalefet olarak yapacaklarımız, Sayın Cumhurbaşkanı ve iktidarın yapacakları var. Bizim yapacağımız nedir? Doğru bildiğimiz konularda onlara hakkı söylemek, uyarmak ve asla iki dil kullanıp hamasi bir söylem ortaya koymamak. Türkiye'nin doğru yaptığı şeyler var; ülkemizi savaşın dışında tutma gayretleri, ara buluculuk konusundaki çabaları. Ancak eksik olanlar da var; bir ülkenin ara buluculukta başarılı olabilmesi için saldıranla saldırılanı, uluslararası hukuka dikkat eden ile etmeyeni ayırması lazım. Bugün İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in referansı, uluslararası hukuk ve değerler ise savaşın kenarında olan ülkemiz de aynı prensiplere sahip olmalıdır. 'Trump'ın ne diyeceği önemli değil, uluslararası hukukun ve insanlık değerlerinin ne diyeceği önemli' diyebilecek bir cesareti gösterebilmek lazım" ifadelerini kullandı.

'ABD İLE YÜZLEŞME YAPILMADAN MESAFE ALINAMAZ'

ABD-İsrail ve İran savaşında, Türkiye'nin rolüne değinen Davutoğlu, "Türkiye, İran ile Körfez ülkeleri arasında ara bulucu olmalıdır, taraf olmamalıdır. Riyad'da açıklanan bildiri beni çok üzdü. Türkiye ve orada bulunan ülkeler adına üzüldüm. Mescid-i Aksa kapalıyken, Gazze'de soykırım yaşanmışken, savaşı ABD-İsrail başlatmışken okları İran'a çeviremezsiniz. Onlarla ayrı düşünsek de onlar bizim komşumuz, aynı kıbleye döndüğümüz kardeşlerimiz. Mezhep farklılıkları olabilir; ancak biz mezhep farklılıkları ile hareket etmeyecek kadar köklü bir geleneğe sahibiz. Yarın ABD gider biz İran ile baş başa kalırız. Bunların hepsi gidecek. Dolayısıyla İran ile Körfez ülkeleri arasında tek ara bulucu Türkiye olmalıdır. İran'a dönük olarak müzakere edebilecek araçlar devreye sokulmalıdır. ABD'yi by-pass ederek bu savaşla ilgili değerlendirme yapılamaz. ABD Başkanı Trump ile oturup ne istediklerini öğrenmeliyiz. 'Bu savaşı nerede bitireceksiniz, savaşı siz başlattınız bedelini biz ödüyoruz' demeliyiz. Açık söyleyeyim; ABD ile bu yüzleşme yapılmadan mesafe alınamaz. 'Trump'a yeter artık bu savaşı durdur' dememiz lazım. Bunu söylediğimizde, 'Maceraperest bir politika izleyelim, yani ABD ile çatışalım' demiyoruz" diye konuştu.