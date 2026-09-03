Davutoğlu, pazartesi hakaret soruşturması kapsamında Ankara Adliyesi'nde ifade verecek
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahmet Davutoğlu hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma başlattı. Davutoğlu, 7 Eylül Pazartesi günü şüpheli sıfatıyla Ankara Adliyesi'nde ifade verecek.
PAZARTESİ GÜNÜ İFADE VERECEK
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan hakkında soruşturma başlatılan Ahmet Davutoğlu, 7 Eylül Pazartesi günü şüpheli sıfatıyla Ankara Adliyesinde ifade verecek.
Kaynak: DHA
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