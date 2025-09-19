DEAŞ'ın Üst Düzey Yetkilisi Öldürüldü - Son Dakika
DEAŞ'ın Üst Düzey Yetkilisi Öldürüldü

DEAŞ\'ın Üst Düzey Yetkilisi Öldürüldü
19.09.2025 16:10
DEAŞ'ın operasyon sorumlusunun Suriye'de düzenlenen hava saldırısında etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Terör örgütü DEAŞ'ın operasyon ve dış güvenlikten sorumlu üst düzey ismi Ömer Abdulkadir Bassam'ın (Abdurrahman el-Halebi) Suriye'de düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğü bildirildi.

LÜBNAN'DAKİ İRAN BÜYÜKELÇİLİĞİ SALDIRISINA DOĞRUDAN KATILDI

Irak Terörle Mücadele Birimi tarafından yapılan açıklamada, Bassam'ın örgüt içinde sözde "Uzak Vilayetler" olarak adlandırılan yapılanmaların planlanması ve denetiminden sorumlu olduğu, Lübnan'daki İran Büyükelçiliği'ne düzenlenen saldırıya doğrudan katıldığı kaydedildi.

AYLAR SÜREN İSTİHBARAT TAKİBİ

Bassam'ın ayrıca Avrupa ve ABD'de gerçekleştirilmek istenen bir dizi terör saldırısının planlayıcısı olduğu, bu girişimlerin hassas istihbarat çalışmalarıyla engellendiği ifade edildi. Operasyonun aylar süren titiz bir istihbarat takibi ve Irak yargısının desteği sonucu başarıyla tamamlandığı vurgulanan açıklamada, "Hedef, hareketlerinin tespit edilmesinin ardından düzenlenen hava saldırısıyla etkisiz hale getirildi" denildi.

SON 2 AYDA 6'DAN FAZLA ÜST DÜZEY DEAŞ LİDERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Söz konusu operasyonun terör örgütü DEAŞ için büyük bir stratejik kayıp olduğu belirtildi. El-Halebi'nin ortadan kaldırılmasının son 2 ayda gerçekleştirilen başarılı operasyonların devamı olduğu vurgulanırken, bu süreçte örgütün 6'dan fazla üst düzey liderinin öldürüldüğü hatırlatıldı.

23 KİŞİ ÖLMÜŞ, 160 KİŞİ YARALANMIŞTI

Kasım 2013'te Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki İran Büyükelçiliği'nde düzenlenen çifte intihar saldırısında 23 kişi ölmüş, 160 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: İHA

