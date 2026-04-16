Delil Karartma İddiaları Yalanlandı

16.04.2026 13:28
Kahramanmaraş'taki lise saldırısında delil toplama işlemleri titizlikle yapıldı, asılsız iddialar reddedildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Kahramanmaraş'ta bir lisede düzenlenen saldırının ardından 'delillerin karartıldığı' iddialarını yalanlayarak, tüm delil toplama faaliyetlerinin uzman ekiplerce titizlikle gerçekleştirildiğini bildirdi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, resmi sosyal medya hesabından Kahramanmaraş'ta bir lisedeki silahlı saldırıya dair iddialara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında yaşanan acı olayın ardından 'olay yeri incelemesi bitmeden temizlik çalışmalarının başladığı ve delillerin karartıldığı' yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğu bildirildi. Açıklamada, Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde yürütülen olay yeri inceleme ve tüm delil toplama faaliyetlerinin uzman ekiplerce titizlikle gerçekleştirildiği de belirtildi.

"Olay yeri incelemesi bitmeden temizlik çalışmalarının başladığı ve delillerin karartıldığı' iddiaları asılsızdır"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya platformlarında yer alan Kahramanmaraş'ta yaşanan acı olayın ardından 'olay yeri incelemesi bitmeden temizlik çalışmalarının başladığı ve delillerin karartıldığı' yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde yürütülen olay yeri inceleme ve tüm delil toplama faaliyetleri, uzman ekiplerce titizlikle icra edilerek eksiksiz bir şekilde tamamlanmıştır. Gerçekleştirilen temizlik çalışmaları, incelemelerin nihayete ermesinin ardından ilgili kurumlardan alınan resmi onay ve izin doğrultusunda başlatılmıştır. Adli süreci sekteye uğratmayı, kamuoyunu yanıltmayı ve kurumlarımızı itibarsızlaştırmayı hedefleyen bu tür asılsız iddia ve paylaşımlara itibar edilmemesi; yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması büyük önem arz etmektedir." - ANKARA

Kaynak: İHA

