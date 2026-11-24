DEM Parti milletvekilleri, Meclis'te ayrı ayrı düzenledikleri basın toplantılarıyla gündemi değerlendirdi.

Mersin Milletvekili Perihan Koca Doğan, fon soruşturmasına ilişkin Meclis'te bir komisyon kurulmadığını belirterek, bu durumu eleştirdi.

Türkiye'deki cezaevlerinde insan haklarının çiğnendiğini savunan Doğan, mahkumların cezaevlerinde en temel insani ihtiyaçlarına erişemediğini iddia etti.

Cezaevlerinin çoğunda kapasite aşımının söz konusu olduğunu ileri süren Doğan, "20 kişilik koğuşlarda balık istifi gibi 60 kişi kalıyor. Yerlerde yatan, beton zeminlerde nöbetleşe uyumak zorunda kalan insanlar var. Temiz suya, tuvalete, banyoya, iletişim hakkına erişemeyen, sağlık hakkına, havalandırma hakkına erişemeyenler var." dedi.

Van Milletvekili Sinan Çiftyürek, COP31 Zirvesi'nin iklim meselesini çözmediğini, krizin derinleşmesini de engelleyemeyeceğini savundu.

2027 yılı bütçesinin istikrar ve refah bütçesi olmadığını iddia eden Çiftyürek, bütçenin "faiz bütçesi" olduğunu öne sürdü.

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, doğayla uyumlu olmayan politikaları doğru bulmadıklarını söyledi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının kentteki çalışmalarını eleştirerek, Şanlıurfa'daki sondaj çalışmalarının tarım arazilerine zarar verdiğini ileri süren Ayan, "Bunlar doğaya zarar veren politikalardır. Bunların karşısında doğa derneklerinin yanında olacağız." diye konuştu.

Köylerdeki taziye evlerinin elektrik giderlerinin elektrik dağıtım hizmetini veren Dicle Elektrik (DEDAŞ) tarafından muhtarlara ödetilmek istendiğini savunan Ayan, "Bu sorunun bir an önce çözülmesi gerekir." dedi.