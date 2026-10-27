DEM\'li Gergerlioğlu fon soruşturmasında SPK yetkililerinin yargılanmadığını söyledi

DEM Parti milletvekilleri, Meclis'te ayrı ayrı düzenledikleri basın toplantılarıyla gündemi değerlendirdi.

Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, fon soruşturmalarına ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiğini ve bu konuyu unutturmayacağını belirterek, bu olayın Türkiye'ye 50 yıl kaybettirdiğini savundu.

Gergerlioğlu, "Asıl Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yetkililerine sorulması lazım. SPK yetkililerinden yargılanan yok. SPK yetkilileri diyor ki, 'Biz kurumlara hesap soruyoruz.' 20 ay önce sen işini yapmamışsın. 20 ay önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı SPK'ya demiş ki 'Burada yolsuzluklar var, araştırın, konuyu takip edin.' Hiç kimse umursamamış. Sonuçta felaket olmuş. Sadece fonda değil, hisse senetleri piyasasında da büyük zarar var. İnsanlar büyük bir şok yaşıyorlar." ifadelerini kullandı.

Bitlis Milletvekili Semra Çağlar Gökalp, Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Çanakyayla köyünde yapılması planlanan güneş enerjisi santrali (GES) projesine halkın itiraz ettiğini savundu.

Projeye karşı köylüler tarafından yapılan itirazı Danıştay'ın reddettiğini söyleyen Gökalp, "Dava kapsamındaki bilirkişi raporu bu arazinin mera alanı olduğunu ve köyde 12 bin 285 küçükbaş hayvan bulunduğunu kabul ediyor. Yani söz konusu alan boş, kullanılmayan veya üretim yapılmayan bir arazi değildir. Köylünün hayvanını otlattığı, geçimini sağladığı, suya ve yaylaya ulaştığı ortak yaşam alanıdır. Bu meraya el koymak köylünün sofrasına, emeğine ve köyünde yaşama hakkına müdahale etmektir." dedi.