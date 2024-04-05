DEM Milletvekili Zeynep Oduncu, teröristin cenazesini mezarı başına kadar taşıdı - Son Dakika
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Politika

DEM Milletvekili Zeynep Oduncu, teröristin cenazesini mezarı başına kadar taşıdı

DEM Milletvekili Zeynep Oduncu, teröristin cenazesini mezarı başına kadar taşıdı

Tunceli Ovacık ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin cenazesini taşıyanlar arasında Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Batman Milletvekili Zeynep Oduncu da yer aldı. Cenaze sırasında terör örgütü PKK lehine sloganlar atıldı.

05.04.2024 22:23  Güncelleme: 23:09
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DEM Parti Batman Milletvekili Zeynep Oduncu, Tunceli Ovacık ilçesi Doludibek kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında etkisiz hale getirilen terör örgütü PKK'nın sözde komutanlarından "Eddesa Cejna" kod adlı Ece Yılmaz isimli teröristin tabutunu taşıdı.

SÖZDE KOMUTAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetlerince Tunceli Ovacık ilçesi Doludibek kırsalında 14 Ekim 2023 tarihinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'nın sözde komutanlarından Eddesa Cejna kod adlı Ece Yılmaz etkisiz hale getirildi.

DEM Milletvekili Zeynep Oduncu, PKK'lı teröristinin tabutunu taşıdı

DEM VEKİLİ ODUNCU, TERÖR SLOGANLARI EŞLİĞİNDE PKK'LI TABUTU TAŞIDI

Yılmaz'ın ailesi, Malatya Adli Tıp Kurumu'na götürülen cenaze için 20 Aralık 2023 tarihinde DNA testleri verdi. DNA terslerinin sonuçlanmasının ardından Yılmaz'ın cenazesi 3 Nisan 2024'te aileye teslim edilerek gece yarısı Batman merkeze bağlı Diktepe köyünde gömüldü. Teröristin cenazesinin bulunduğu tabutu taşıyanlar arasında DEM Batman Milletvekili Zeynep Oduncu'nun da yer alması dikkat çekti. Tabuta omuz veren Milletvekili Zeynep Oduncu, tabutu mezara kadar taşıdı. Cenaze sırasında terör örgütü PKK lehine slogan atıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika DEM Milletvekili Zeynep Oduncu, teröristin cenazesini mezarı başına kadar taşıdı - Son Dakika

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    Yorumlar (13)

  • Salih Akinci: Bunların hakkını savunmak için , chp Van’a heyet göndermişti. Yoksa ben mi yanlış hatırlıyorum. 131 45 Yanıtla mustafa sagdic: yok sen yanlis biliyorsun. akp habur a festival alani kurmustu. 42 49 Ramazan Katırcı: Evet bende hatırladım davulla zurnayla karsiladılar sınırda sende alkişliyordun 30 30
  • Sedat Bezmen: Biz de bunlara vergilerimizle maaş vermeye devam edelim..Bravo 125 18 Yanıtla
  • İlker Güner: Bizim askerlik zamanımızda leş toplanmazdi, gereksizdi. Askere en ağır şartlarda eğitim verilir, zorlu kosullarda zor sartlarda görevimizi yapmamız beklenirdi. Ama böyle gereksiz lesler asla ama asla yük edilmezdi! Birisi ne ki oluşu ne olsun! 111 21 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed: Nasıl bir hukuk düzenidir. Terör örgütü propagandası yapan kişi belediye başkanı oluyor. Milletvekili terörist cenazine gidiyor. Hakkaten sahipsiz bir ülke. Askerimiz polisimiz bunlar bu şekile hareket edebilsin diye mi şehit oluyor. 101 7 Yanıtla
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