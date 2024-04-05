DEM Milletvekili Zeynep Oduncu, teröristin cenazesini mezarı başına kadar taşıdı

AK Parti'nin her seçim yüzde aldığı köy, 31 Mart'ta sandığa gitmedi

31 Mart Yerel Seçimleri'nde AK Parti'nin her seçimde en az yüzde 90 oy aldığı Erzurum'un Cennetpınar köyü, bu seçimde sandığa gitmeyerek boykot yaptı. Köy halkı, yaz aylarında içme suyu sorunu yaşadıkları için sandığa gitmediklerini belirtti. Su kaynakları zengin olan yan köylerden şebeke ile köye içme suyu getirilmesini talep eden köylüler, hizmetlerin diğer köylere yapılmasına isyan etti.