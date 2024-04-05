DEM Parti Batman Milletvekili Zeynep Oduncu, Tunceli Ovacık ilçesi Doludibek kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında etkisiz hale getirilen terör örgütü PKK'nın sözde komutanlarından "Eddesa Cejna" kod adlı Ece Yılmaz isimli teröristin tabutunu taşıdı.
Türk Silahlı Kuvvetlerince Tunceli Ovacık ilçesi Doludibek kırsalında 14 Ekim 2023 tarihinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'nın sözde komutanlarından Eddesa Cejna kod adlı Ece Yılmaz etkisiz hale getirildi.
Yılmaz'ın ailesi, Malatya Adli Tıp Kurumu'na götürülen cenaze için 20 Aralık 2023 tarihinde DNA testleri verdi. DNA terslerinin sonuçlanmasının ardından Yılmaz'ın cenazesi 3 Nisan 2024'te aileye teslim edilerek gece yarısı Batman merkeze bağlı Diktepe köyünde gömüldü. Teröristin cenazesinin bulunduğu tabutu taşıyanlar arasında DEM Batman Milletvekili Zeynep Oduncu'nun da yer alması dikkat çekti. Tabuta omuz veren Milletvekili Zeynep Oduncu, tabutu mezara kadar taşıdı. Cenaze sırasında terör örgütü PKK lehine slogan atıldı.
Son Dakika › Politika › DEM Milletvekili Zeynep Oduncu, teröristin cenazesini mezarı başına kadar taşıdı - Son Dakika
31 Mart Yerel Seçimleri'nde AK Parti'nin her seçimde en az yüzde 90 oy aldığı Erzurum'un Cennetpınar köyü, bu seçimde sandığa gitmeyerek boykot yaptı. Köy halkı, yaz aylarında içme suyu sorunu yaşadıkları için sandığa gitmediklerini belirtti. Su kaynakları zengin olan yan köylerden şebeke ile köye içme suyu getirilmesini talep eden köylüler, hizmetlerin diğer köylere yapılmasına isyan etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (13)