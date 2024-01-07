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Adana'da DEM Parti'nin 4. Olağan İl Kongresi Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Adana'da DEM Parti'nin 4. Olağan İl Kongresi Gerçekleştirildi

Adana'da Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisinin (DEM Parti) 4. Olağan İl Kongresi, Adana'nın Türkiye için örnek kent olduğu vurgusuyla gerçekleştirildi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, yerel seçime hazırlık sürecinde halkın taleplerini dikkate aldıklarını ve stratejilerini bu doğrultuda belirlediklerini belirtti. Kongreye milletvekilleri, il ve ilçe yöneticileri ile partililer katıldı.

Adana\'da DEM Parti\'nin 4. Olağan İl Kongresi Gerçekleştirildi
07.01.2024 - 16:24,
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Adana'da Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisinin (DEM Parti) 4. Olağan İl Kongresi gerçekleştirildi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, merkez Seyhan ilçesindeki bir otelde yapılan kongrede, Adana'nın Türkiye için örnek kent olduğunu söyledi.

Yerel seçime hazırlandıklarını belirten Oruç, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin dört bir yanında yaptığımız toplantılarda halkımızın taleplerini can kulağıyla dinledik ve bunları raporlaştırdık. Seçimdeki stratejimizi tam da bu çizgi üzerinden yürütmeye çalışıyoruz. İrademizin tamamının yerel yönetimlerde mutlaka yansımasını istiyoruz. Halkımızın bizden en büyük talebi bu."

Oruç, batı illerinde hayata geçirmeyi planladıkları "kent uzlaşısı stratejisi" hakkında bilgi verdi.

Kongreye bazı milletvekilleri, il ve ilçe yöneticileri ile partililer katıldı.

Kaynak: AA
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