DEM Parti'den Adalet Çağrısı
DEM Parti'den Adalet Çağrısı

DEM Parti'den Adalet Çağrısı
22.04.2026 21:28
Tuncer Bakırhan, adalet ve demokrasi için cezaevindeki kişilerin serbest bırakılmasını istedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Bir an önce Türkiye'nin ihtiyacı olan adalet, hukuk ve demokrasi konusunda adımlar atılmalıdır. Bir an önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları uygulanmalı, Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Can Atalay, Osman Kavala, Tayfun Kahraman serbest bırakılmalıdır. Bırakılmalıdır ki Türkiye toplumu bu süren barış sürecinin ciddiyetine, samimiyetine inansın." dedi.

Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde açıklama yapan Bakırhan, Türkiye'ye bir gelecek kurulacaksa, cezaevindeki insanların özgür olması gerektiğini söyledi.

Bakırhan, "Bu ülkenin insanları cezaevinde olmamalı. Bu ülkeye cezaevleri değil, barış, hukuk, adalet lazım. Bugün Türkiye toplumunun büyük bir bölümü adalet konusunda bir inançsızlık içerisinde yaşıyor." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da CHP'li bazı belediye başkanlarının tutuklanmasını eleştiren Bakırhan, şunları kaydetti:

"Bir an önce Türkiye'nin ihtiyacı olan adalet, hukuk ve demokrasi konusunda adımlar atılmalıdır. Bir an önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları uygulanmalı, Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Can Atalay, Osman Kavala, Tayfun Kahraman serbest bırakılmalıdır. Bırakılmalıdır ki Türkiye toplumu bu süren barış sürecinin ciddiyetine, samimiyetine inansın. Bir taraftan cezaevinde yargılamalar, bir taraftan masa olmuyor. Kimse inanmıyor."

Türkiye'nin demokratik normalleşmeye ihtiyacı olduğunu söyleyen Bakırhan, "İmamoğlu'nun varsa bir suçu tutuksuz yargılansın, görevini icra etsin. Selçuk Kozağaçlı'nın, Selçuk Mızraklı'nın, Can Atalay'ın yargılanmasını gerektiren bir durum varsa mahkemesi devam etsin ama görevinin başına gelsin. O görevi siz vermediniz, Hatay halkı Can Atalay'a verdi." diye konuştu.

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan ve Emekçi Hareket Partisi Genel Başkanı Hakan Öztürk'ün de aralarında bulunduğu bazı siyasi parti temsilcileri de cezaevi önünde açıklamalarda bulundu.

Basın açıklamasının ardından grup, cezaevi önünden ayrıldı.

Bakırhan ve beraberindeki heyet, daha sonra İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince görülen "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının duruşmasını izledi.

Kaynak: AA

Silivri Cezaevi, Tuncer Bakırhan, İnsan Hakları, Demokrasi, DEM Parti, Politika, Türkiye, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika DEM Parti'den Adalet Çağrısı - Son Dakika

SON DAKİKA: DEM Parti'den Adalet Çağrısı - Son Dakika
