DEM Parti\'den Barış Çağrısı: Suriye\'de Huzur İçin Elimizden Gelen Her Şeyi Yapacağız

Politika

HALKLARIN Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Barış için her türlü çabayı sonuna kadar harcayacağız. Suriye'de de barışın tesis edilmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Herkesin bu çorbada olumlu yönde tuzu olmalıdır" dedi.

Mardin'in Nusaybin ilçe merkezindeki Barış Parkı'nda bir araya gelen DEM Partililer, Suriye sınırının sıfır noktasına kadar kitlesel yürüyüş yapmak istedi. Yürüyüşe polis ekipleri, güvenlik gerekçesiyle izin vermedi. Toplanan kalabalık, yapılan basın açıklamasının ardından 5 dakikalık oturma eylemi düzenledi. Burada konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, barış için her türlü çabayı göstereceklerini ifade ederek, "Barış istemeyenler, ömrünü barış mücadelesine adamış DEM Parti'ye ve onun temsil ettiği bütün siyasi parti geleneklerimize karşı bir hakaret olarak addederiz. Bizler barışın oluşması için DEM Parti olarak, diyalog ve müzakere partisi olarak elimizden gelen her şeyi yapmak üzere yola koyulduk. Bunları çarpıtmaya kalkanlar şunu bilsin ki, asıl barışı istemeyen kendileridir. Mezopotamya coğrafyası, aslında devlet ve sistem karışmasa barış ve huzur içerisinde halklarımızın yaşayabildiği örnek bir coğrafyadır. Biz bu coğrafyamıza olan borcumuzu bilerek burada barışı yaratmak üzere her türlü çabayı sonuna kadar harcayacağız. Suriye'de barışın tesis edilmesi için bizler de elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bütün uluslararası kamuoyuna buradan seslenmek istiyorum; Herkesin bu çorbada olumlu yönde tuzu olmalıdır. Bizler barış demekten asla vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu.