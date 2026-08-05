DEM Parti'den Basın Toplantısı - Son Dakika
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DEM Parti'den Basın Toplantısı

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DEM Parti milletvekilleri, gazeteci tutuklamalarını ve Mardin'deki çocuk ölümlerini gündeme taşıdı.

DEM Parti milletvekilleri düzenledikleri basın toplantılarıyla gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis'teki basın toplantısında, mesleklerini şantaj yapmak ve rant sağlamak amacıyla kullanan bazı gazetecilerin tutuklandığını belirtti.

Gergerlioğlu, "Birileri iktidar gazetecisi olmayı tercih etti, oranın nimetlerinden yararlanırken ona buna hakaretler ettiler, tehdit ettiler. Artık mızrak çuvala sığmadı ve tutuklandılar." diye konuştu.

DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın da "son dönemde Mardin'in farklı ilçelerinde bazı kız çocuklarının evlerinde ölü bulunduğunu" söyleyerek, bunun durdurulması ve arkasındaki gerçeklerin ortaya çıkarılmasını istedi.

Bu tür şiddet olaylarının "cezasızlık algısı" gibi çeşitli nedenlerle yaşandığını savunan Altın, çocuk ve kadınların toplumsal güvenliği için yargılama süreçlerinin önemini vurguladı.

Kaynak: AA

DEM Parti, Politika, Mardin, Çocuk, Medya, Son Dakika

Son Dakika Politika DEM Parti'den Basın Toplantısı - Son Dakika

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