DEM Parti'den Hatimoğulları Diyarbakır'da 'Terörsüz Türkiye' sürecini anlattı - Son Dakika
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DEM Parti'den Hatimoğulları Diyarbakır'da 'Terörsüz Türkiye' sürecini anlattı

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Diyarbakır'daki gençlik forumunda 'Terörsüz Türkiye' sürecini demokratik mücadele alanları için çok değerli buldu. Gençlerin sorunlarını çözen programla ülkeyi yönetmeye talip olduklarını söyledi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Bütün demokratik mücadele alanlarının açılması için bu süreç çok değerli." dedi.

Partisince Diyarbakır'daki Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Ekmek, Barış ve Adalet İçin Bütçe Gençlik Forumu"na katılan Hatimoğulları, burada gençlerin sorularını yanıtladı.

Hatimoğulları, Türkiye tarihinde birçok mücadelede gençlerin rolünün çok büyük olduğunu söyledi.

"Terörsüz Türkiye" sürecine değinen Hatimoğulları, "Bütün demokratik mücadele alanlarının açılması için bu süreç çok değerli. Bu süreci, bu silahsızlanma yani savaşın, çatışmanın durduğu, silahın sustuğu bir evrede daha güçlü bir şekilde sesimizi duyurabileceğimiz bir zemin olarak hep birlikte değerlendirmeliyiz." diye konuştu.

Hatimoğulları, gençlerin yaşadığı sorunlara ilişkin şunları kaydetti:

"Sorunları sadece eleştiren değil, çözen programımızla bu ülkeyi biz yönetmeye talibiz. İşsizlik ve yoksullukla mücadele edilebiliriz. Türkiye'nin mevcut kaynaklarıyla bir tarım ülkesi olduğunu unutmayalım. Bütün bunların hepsini düzgün bir biçimde planlayınca gerçek anlamda bir üretimle bunu başarabiliriz."

Foruma, Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük de katıldı.

Kaynak: AA
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