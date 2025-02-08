DEM Parti'den Kürt Sorunu ve Müzakere Çağrısı - Son Dakika
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Politika

DEM Parti'den Kürt Sorunu ve Müzakere Çağrısı

DEM Parti\'den Kürt Sorunu ve Müzakere Çağrısı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Türkiye'de Kürt sorununun yeniden gündeme geldiğini belirterek, çözüm süreci için onurlu bir barış mücadelesi vereceklerini ifade etti. Bakırhan, Öcalan'ın müzakere koşullarının oluşturulması gerektiğini vurguladı.

08.02.2025 15:01  Güncelleme: 15:03
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HALKLARIN Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "1 Ekim'de Kürt sorunu tekrar Türkiye'nin gündemine girdi. Bu tartışmaların bir çözüm sürecine evrilmesi, onurlu bir barışa evrilmesi için de yine vazgeçmeyecek, birlikte olacak, direnecek, mücadele edecek ve onurlu bir barışı sağlayacağız" dedi.

DEM Parti Mardin İl Teşkilatı, 2'nci Olağan Kongresi'ni gerçekleştirdi. Bir otelin konferans salonunda yapılan kongreye DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, milletvekilleri, il ve ilçe teşkilatları, parti yöneticileri ve bazı davetliler katıldı. Kongrede yapılan seçimle partinin İl Başkanı Mehdi Tunç, görevini Nilüfer Elik Yılmaz'a devretti.

'BU ELE VURANLAR KAYBEDER'

Burada konuşan Bakırhan, "1 Ekim'de Kürt sorunu tekrar Türkiye'nin gündemine girdi. Öcalan ile görüşmelerin kapısı aralandı. 'Kürt sorunu yok' diyenler, İmralı'nın kapılarını açmak zorunda kaldılar. 'Kürt sorunu çözdük' diyenler, şimdi Kürt sorununu nasıl çözülecek diye enine boyuna tartışıyorlar. Bu tartışmaların bir çözüm sürecine evrilmesi, onurlu bir barışa evrilmesi için de yine vazgeçmeyecek, birlikte olacak, direnecek, mücadele edecek ve onurlu bir barışı sağlayacağız. Bu eli tutanlar; kazanır, Türkiye'nin demokratikleşmesini sağlar, ekonomik, eşitlik ve adaletin sağlanmasına sebebiyet verir. Bu el, Türkiye'nin geleceğidir. Bu ele vuranlar kaybeder. Çünkü Kürtler vurulmaktan dolayı pes etmedi, vazgeçmedi" dedi.

'12 METREKAREDE MÜZAKERE OLMAZ'

Bakırhan, "100 yıllık Türkiye'nin en büyük meselesinin çözümünde 85 milyonu düşünen bir mantıkla hareket etmelidir. Bir şey olmuş bitmiş değil, güçlü olursak bir şeyler olur. Zayıf olursak her şeyi yapmaya çalışırlar. Şimdi top hükümettedir. 'Bu fırsatı değerlendirin' diyoruz. Bu önemli bir fırsat, her gün gelmeyen bir fırsattır. 100 yıllık bir sorunun başmüzakerecisi, 10 metrekarelik bir hücrede nasıl rolünü oynayacak? 100 yıllık bir mesele tartışılırken, onların başmüzakereci olarak kabul ettikleri Öcalan 12 metrekarelik bir hücrede nasıl kendi rolünü oynayacak? Onun için en önce bu izolasyonun, 12 metrekarelik o hücrenin kapılarının açılması gerekiyor. Öcalan'ın müzakere yapacağı koşulların oluşturulması gerekiyor. En başta kendi örgütüyle, arkadaşlarıyla görüşmenin zemini yaratılmalıdır. Kendi partisiyle doğrudan temas kurmalıdır. Onun yerine PKK'ya çağrı yapamayız, yapsam kim beni dinler? Siz yapsanız kim dinler? Kendi örgütüdür, kendi partisidir, onunla da diyalogu sağlayacak sizlersiniz. 12 metrekarede müzakere olmaz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika DEM Parti'den Kürt Sorunu ve Müzakere Çağrısı - Son Dakika

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