DEM Parti\'den Sırrı Süreyya Önder-Doğu Perinçek görüşmesine ilişkin açıklama

DEM Parti, geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından kaldırıldığı hastanenin yoğun bakımında tedavisi devam eden İmralı heyeti üyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

"PERİNÇEK'İN TALEBİ, PARTİ VE İMRALI HEYETİNİN BİLGİSİ DAHİLİNDEGERÇEKLEŞTİ"

Açıklamada, Perinçek'in talebi, parti ve İmralı heyetinin bilgisi dahilinde gerçekleştiği belirtilen görüşmenin, kamuoyuna kişisel bir girişim gibi yansıtılmasının gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

DEM Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

"İMRALI'DA ÇÖZÜM AMACIYLA YÜRÜTÜLEN SÜRECE İLİŞKİN YAPILAN ZİYARETLER KAPSAMINDA GERÇEKLEŞMİŞTİR"

"DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi ve Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder'in Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile yaptığı görüşme, partimiz ve İmralı Heyeti'nin bilgisi dahilinde gerçekleşmiştir. Görüşme, İmralı'da çözüm amacıyla yürütülen sürece ilişkin siyasi parti, sivil toplum örgütü ve şahsiyetler başta olmak üzere toplumun farklı dinamikleriyle yapılan ziyaretler kapsamında gerçekleşmiştir. Parti organlarımızın bilgisi dahilinde yürütülen bu tür temaslar, dönemin politik dinamikleri göz önünde bulundurularak yapılmaktadır.

"BAĞIMSIZ BİR GİRİŞİM OLARAK SUNULMASI GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Perinçek'in talebi üzerine yapılan söz konusu görüşmede sürece ilişkin yapılan değerlendirmelerin içeriği partimizin ilgili kurullarına aktarılmıştır. Görüşmenin kimi odakların kamuoyuna yansıttığı biçimiyle kişisel ya da bağımsız bir girişim olarak sunulması gerçeği yansıtmamaktadır."

NE OLMUŞTU?

Sırrı Süreyya Önder'in hastaneye kaldırıldığı gün kendilerini ziyaret ettiğini öne süren Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Sayın Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı yaşadığı gün bizi ziyarete geldi. Daha önce randevu istemişlerdi, kabul ettik. Görüşmemizde şunu söyledi: ' Abdullah Öcalan, bana ve Pervin Buldan'a "Amerika ve İsrail sizi öldürebilir" dedi.' Bu sözleri artık Kandil tarafından da doğrulandığı için kamuoyuyla paylaşmakta bir sakınca görmüyorum. Amerika ve İsrail bu sürece karşı. Öcalan, bu süreçte aktif rol alan Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'ın hedef alınabileceğini bizzat kendilerine söylemiş. Kandil de bu ifadeleri doğruluyor." ifadelerini kullanmıştı.