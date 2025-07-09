DEM Parti'den Tarihi Tanıklık Çağrısı - Son Dakika
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Politika

DEM Parti'den Tarihi Tanıklık Çağrısı

09.07.2025 16:43
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DEM Parti Sözcüsü Doğan, 11 Temmuz'da Süleymaniye'de PKK'lılarla tarihi bir tanıklık yapacaklarını duyurdu.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, "DEM Parti olarak Süleymaniye'de bir grup PKK'lının katılımıyla 11 Temmuz'da gerçekleştirilecek ana tanıklık etmek için Süleymaniye'de olacağız" dedi.

DEM Parti Sözcüsü Doğan, parti genel merkezinde gündeme dair açıklamalarda bulundu. Doğan, yeni bir sayfanın açıldığına vurgu yaparak, "Tarihi bir eşikteyiz, bu tarihin içindeyiz. Tarih biziz, tarihi biz yazacağız. Bu tarihin yazımına biz talibiz. Bu süreçte yalnızca tanıklık etmiyoruz, bu süreç bize çok hayati sorumluluklar da yüklüyor. Çünkü insan hayatından bahsediyoruz. Çatışmasızlık, savaş ve savaşın son bulma ihtimalinin gerçekleşmesinde her geçen gün daha önemli bir aşamaya ilerliyoruz ve her aşama hepimize yeni sorumluluklar yüklüyor. Tam 26 yıl sonra bugün ilk kez Öcalan'dan bir görüntü gördük. Demek ki Türkiye'nin Kürt meselesi, demokrasi sorunu yalnızca Türkiye'nin sorunu değilmiş. Bugün bir kez daha gördük bölgesel etkileri ve dünyada oluşturacağı etkiler dolayısıyla da yalnızca Türkiye ile sınırlı olmayan, aynı zamanda uluslararası bir sorundan bahsediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu süreç, Türkiye'nin ikinci yüzyılını belirleyecek tarihi bir an olarak değerlendirilmeli"

Bu sürecin Türkiye'nin ikinci yüzyılını belirleyecek tarihi bir an olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirten Doğan, "Yıllarca çözümün, demokratik bir çözümün, eşit, adil ve onurlu, kalıcı bir barışın çözümünün adresi Öcalan'dan geçer dedik. Neler söylemek istediğimiz, neden tecrit kaldırılmalı dediğimiz bugün bir kez daha görülmüş olmalıdır. Öcalan'ın oynayabileceği rolü hiçbir aktör ikame edemez dedik. Bunlar bir hakikati tespit etmek içindi, başkalarının söylemeye cesaret edemediği bir gerçeği göstermek içindi" diye konuştu.

"Öcalan silahların tümden devre dışı kalmasını istiyor"

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın açıklamalarına değinen Sözcü Doğan, "Silahların tümden devre dışı kalmasını istiyor. Bunun çabası ve mücadelesi onlarca yıldır sürüyor. Sesi bugünkü kadar şartlar el vermediği için yankılanmamış olsa da bugün ulaştığımız noktanın ardında onlarca yıllık bir çaba olduğunu hatırlatmak isterim. 1993'te yarım kalmış, bugün yeniden siyaset alanının genişlemesi ve silahların tümden devre dışı kalması için yeni sayfadan bahsediyoruz. Bu yarım kalmamalı, bu tarihi eşikte yapılması gereken her şey demokratik siyaset alanını genişletmeye yönelik yapılmalı" açıklamasında bulundu.

Silahların bırakılması sürecinde 'kolaylaştırıcılık' rolü üstlenmek istediklerini dile getiren Doğan, "DEM Parti olarak Süleymaniye'de bir grup PKK'lının katılımıyla 11 Temmuz'da gerçekleştirilecek ana tanıklık etmek için Süleymaniye'de olacağız" dedi.

Doğan, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bir gazetecinin terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'ın ikinci bir video paylaşacağı iddialarını sorması üzerine Doğan, ikinci bir görüntülü mesajın paylaşılacağına yönelik bilgilerinin olmadığını söyledi.

"Demokratik çözümden daha meşru bir şey olamaz"

Terörsüz Türkiye sürecinin toplum nezdinde meşruiyet kazanıp kazanmadığı yönünde değerlendirmelerinin sorulması üzerine Doğan, şu cevabı verdi:

"Nereden baktığınıza bağlı. Biz böyle algılandırmıyoruz. Biz 'barış ve demokratik toplum' süreci olarak bakıyoruz. Yıllarca terör, güvenlik meselesi gibi kavramlar kullanıldı. Türkiye'nin deneyimleri bize gösterdi ki meseleyi doğru adlandırmayınca doğru sonuçlar da alınamıyor. O yüzden meseleye böyle yaklaşmamak gerekiyor. Toplumsal meşruiyeti olan konu toplumsal talebin kendisidir. Bugün toplumsal talep, Türkiye'nin daha özgür, eşit ve adil bir ülke olması yönünde. Dolayısıyla demokratik çözümden daha meşru bir şey olamaz."

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile İmralı heyeti arasında gerçekleştirilecek görüşmenin ertelendiğinin hatırlatılması üzerine Doğan, ertelenen görüşme için yeni bir günün henüz belirlenmediğini ve gelecek günlerde bu görüşmenin gerçekleşeceğini sözlerine ekledi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ayşegül Doğan, DEM Parti, Politika, Sözcü, Dünya, PKK, Son Dakika

Son Dakika Politika DEM Parti'den Tarihi Tanıklık Çağrısı - Son Dakika

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