DEM Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç: Bizim yerimiz parlamentodur

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, "Biz, DEM Partililer olarak sadece Kürtçe konuşmuyoruz, Arapça da Türkçe de Süryanice de konuşuyoruz. Anadolu ve Mezopotamya topraklarında bütün kadim dilleri konuşan bir siyasi partiyiz, bizim yerimiz parlamentodur." dedi.

Oruç, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk grup toplantısını yaptıklarını dile getirerek, bu yüzyılın işçilere, emekçilere, kadınlara, halklara hayırlara vesile olmasını diledi.

Mersin'de meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden 9 kişiye rahmet, yaralananlara da şifa dileyen Oruç, cezaevindeki siyasi tutuklulara da selam ve sevgilerini ilettiğini söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmayı eleştiren Oruç, şöyle konuştu:

"Bahçeli, 'Türkçe konuşmayanların Meclis'te yeri yok' diyerek DEM Partinin parlamentoda yeri olmadığını söylüyor. Parlamento sözün kurulduğu, siyasetin konuştuğu, savaşların ve çatışmaların ve ülkede yaşanan bütün sorunların konuşulup çözüm bulunduğu bir siyaset alanıdır. Parlamentoyu bunun dışında, adeta cellatları parlamentoya çağırırcasına 'Kürtçe konuşanların burada yeri yoktur. DEM Partililerin burada yeri yoktur' diyenlere yanıtımız çok net olarak şudur; Biz, DEM Partililer olarak sadece Kürtçe konuşmuyoruz, Arapça da Türkçe de konuşuyoruz, Süryanice de konuşuyoruz. Anadolu ve Mezopotamya topraklarında bütün kadim dilleri konuşan bir siyasi partiyiz. Bizim yerimiz parlamentodur. Parlamentoda yeri olmayanlar, savaş çığırtkanlığı yapanlardır. Bizim yerimiz burasıdır."

Oruç, 19 Ocak'ın Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in ölüm yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, ölüm yıl dönümünde Agos Gazetesi önünde onu saygıyla, sevgiyle anacaklarını aktardı.

"Ekonomik krizin bedelini yoksullar ödüyor"

Ekonomik krizin bedelini yoksulların ödediğini ifade eden Oruç, iktidar sözcülerinin, "bu yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacak" diye tekrarladığını belirtti. Oruç, "Bizim açımızdan bu yüzyıl, ezilenlerle sömürülenler açısından, işçiler ve emekçiler açısından, Türkiye'de yaşayan 84 milyon yurttaşın en az 50 milyonu açısından açlık ve sefalet yüzyılıdır." diye konuştu.

Oruç, 1 Ocak'tan itibaren ekmekten gıdaya, akaryakıttan vergilere, otoyol ve köprü geçiş ücretlerine kadar her şeye zam geldiğini belirterek, "Bu yüzyıl zamların yüzyılıdır." ifadesini kullandı.

Dünyada gıda fiyatları düşerken Türkiye'de arttığını söyleyen Oruç, iktidarın insanları kuru soğana muhtaç ettiğini öne sürdü. "Sefalet yüzyılı" ifadesini kullanan Oruç, açıklanan yeni asgari ücretin 10 günde 12 dolar değer kaybına uğradığını iddia etti.

Cumhuriyetin ikinci yüzyılının AK Parti'nin faiz yüzyılı olduğunu dile getiren Oruç, 2024'ün ilk 5 gününde 134 bin icra dosyasının icra dairelerinde işlem görmeye başladığını, kredi kartı borçluluğunun arttığını söyledi.

Oruç, 2023 yılının kadınlar açısından da kolay olmadığını belirterek, işsizliğin, yolsuzluğun en ağır bedelini kadınların ödedini savundu.

Yaklaşan yerel seçimler

Oruç, yerel seçim çalışmalarının sürdüğünü belirterek, geçtiğimiz hafta sonu yaklaşık 90 seçim bölgesinde 100 bin delegeyle ön seçimleri yaptıklarını ifade etti. Oruç, tamamlanmayan yerlerde de hafta için ön seçimleri bitireceklerini söyledi.

Tulay Hatımoğulları Oruç, 31 Mart seçimlerinin tarihsel bir öneme sahip olduğunu, kayyumların elindeki belediyelerin alınacağını dile getirdi.

Grup toplantısı sonrasında gazetecilerin CHP ile yapılan görüşmelerde uzlaşılan seçim bölgesi bulunup bulunmadığını sorması üzerine Oruç, konuştukları il veya ilçe bulunmadığını söyledi. Oruç, bu konular netlik kazandıkça paylaşılacağını ifade etti.