 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatımoğulları Oruç, CHP ile ittifak konusunda açıklama yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatımoğulları Oruç, CHP ile ittifak konusunda açıklama yaptı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatımoğulları Oruç, yerel seçimlerde CHP ile ittifak konusunda görüşmelerin devam ettiğini ve netlik kazandıkça kamuoyuyla paylaşacaklarını belirtti. Ankara için bir adayları olduğunu söyleyen Oruç, İstanbul için ise henüz net bir durum olmadığını ifade etti.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatımoğulları Oruç, CHP ile ittifak konusunda açıklama yaptı
16.01.2024 - 15:42,  Güncelleme: 15:43
Abone Ol

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatımoğulları Oruç, yerel seçimlerde CHP ile ittifak konusunda, "Kent uzlaşısı altında ortaya koyduğumuz görüşmeler ve işbirliği sizlere açık olacak. Bu konular netlik kazandıkça sizlerle de paylaşacağız" dedi. Ankara için bir adayları olacağını söyleyen Oruç, "İstanbul için netleşen bir durum yoktur" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatımoğulları Oruç, partisinin Meclisteki grup toplantısı sonrası gazetecilerin CHP ile ittifak konusundaki sorularını cevapladı. Oruç, gerekli açıklamayı daha önce yaptıklarını belirterek, "Konuşulmuş il, ilçeler yoktur. Olunca zaten kamuoyuyla paylaşacağımızı daha önce de belirttik. Kent uzlaşısı altında ortaya koyduğumuz görüşmeler ve işbirliği sizlere açık olacak. Bu konular netlik kazandıkça sizlerle de paylaşacağız" diye konuştu.

"Ankara için bir adayımız olacak" diyen Oruç, "İstanbul için netleşen bir durum yoktur" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Cumhuriyet Halk Partisi, DEM Parti, HEDEP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatımoğulları Oruç, CHP ile ittifak konusunda açıklama yaptı - Son Dakika


15:58
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den terörle mücadele açıklaması Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den terörle mücadele açıklaması
15:32
AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasındaki ittifak görüşmeleri kesildi AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasındaki ittifak görüşmeleri kesildi
15:28
Yeni bebek sahibi olan çifte komşularından hoş sürpriz! Kimi yiyecek bıraktı, kim evin önünü temizledi Yeni bebek sahibi olan çifte komşularından hoş sürpriz! Kimi yiyecek bıraktı, kim evin önünü temizledi
15:16
AK Parti, İstanbul ilçe adaylarını cumartesi günü açıklayacak AK Parti, İstanbul ilçe adaylarını cumartesi günü açıklayacak
14:59
Fenerbahçe'nin eski hocası 76 yaşındaki Dick Advocaat, Curaçao Milli Takımı'na imza attı Fenerbahçe'nin eski hocası 76 yaşındaki Dick Advocaat, Curaçao Milli Takımı'na imza attı
14:55
Hamile oyuncu Suki Waterhouse, dekoltesiyle Emmy Ödül Töreni'ne damga vurdu Hamile oyuncu Suki Waterhouse, dekoltesiyle Emmy Ödül Töreni'ne damga vurdu
14:28
Tabanca ile intihar eden lise öğrencisi ders çıkışı sınıf arkadaşlarından helallik istemiş Tabanca ile intihar eden lise öğrencisi ders çıkışı sınıf arkadaşlarından helallik istemiş
14:19
Ahmet Bostancı tahliye edildi, adliye koridorlarında 'Yaşasın şeriat' sloganları atıldı Ahmet Bostancı tahliye edildi, adliye koridorlarında "Yaşasın şeriat" sloganları atıldı

Son Dakika
15:58 Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den terörle mücadele açıklaması
15:32 AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasındaki ittifak görüşmeleri kesildi
15:28 Yeni bebek sahibi olan çifte komşularından hoş sürpriz! Kimi yiyecek bıraktı, kim evin önünü temizledi
15:16 AK Parti, İstanbul ilçe adaylarını cumartesi günü açıklayacak
14:59 Fenerbahçe'nin eski hocası 76 yaşındaki Dick Advocaat, Curaçao Milli Takımı'na imza attı
14:55 Hamile oyuncu Suki Waterhouse, dekoltesiyle Emmy Ödül Töreni'ne damga vurdu
14:28 Tabanca ile intihar eden lise öğrencisi ders çıkışı sınıf arkadaşlarından helallik istemiş
14:19 Ahmet Bostancı tahliye edildi, adliye koridorlarında "Yaşasın şeriat" sloganları atıldı
14:16 Özgür Özel: İYİ Parti'nin AK Parti ve MHP'den ayrılıp kendi terör bildirisini imzalamasını istiyoruz
14:12 Avukat Bedia Teymur yazdı: Yazık etmeyin Malatya'ya
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 16:15:54. #1.11#
SON DAKİKA: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatımoğulları Oruç, CHP ile ittifak konusunda açıklama yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement