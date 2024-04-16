DEM Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç: 31 Mart'ta demokratik değişim talebinin haritası çıktı

Politika

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, "31 Mart'ta ortaya çıkan harita, demokratik değişim ve dönüşüm talebinin haritasıdır; demokratik bir ülkeyi yaratabileceğimizin, umutlarının haritasıdır, güçlü ve umutlu geleceklerin ve yarınların kurulabileceğinin haritasıdır, inancın haritasıdır." dedi.

Oruç, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, seçim sürecinden zaferle çıkmanın sevinciyle bir arada bulunduklarını dile getirerek, 31 Mart'ta Türkiye halklarının kazandığını söyledi.

Antidemokratik bir zeminde yarışa girdiklerini savunan Oruç, siyasi partilerin eşit koşullarda yarışmadığını belirtti.

"AK Parti ve MHP'nin devletin olanaklarını arkalarına almalarına ve hilelere de başvurmalarına rağmen bu sonucun çıkmasının, bu sistemin gidecek bir yolunun kalmadığının göstergesi olduğunu" ileri süren Oruç, "31 Mart'ta tekçiliğe, inkara, zamlara, zulümlere Türkiye halkları el ele, omuz omuza vererek 'dur' demiştir." diye konuştu.

Oruç, seçim sürecinde gece gündüz demeden çalıştıklarını ve demokrasi mücadelesi verdiklerini dile getirerek, "Her türlü baskıya, hileye ve zorbalığa rağmen, sandıklarını asla terk etmeyen, gece gündüz çalışan, bu seçimin önemini insanlara aktaran, nasıl mücadele vereceğimizi tek tek, kapı kapı gezerek aktaran başta sevgili kadınlara, analarımıza, değerli halklarımıza, parti emektarı arkadaşlarımıza buradan sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum. Bu başarı hepimizin başarısıdır. 31 Mart'ta dillerimiz farklı ama sözlerimiz aynıydı. Hukuksuzluklara, haksızlıklara, sefalete hep birlikte 'yeter artık' dedik." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye halklarının AK Parti ve MHP kuşatmasını bu seçimlerde kırdığını; iktidarın alanını daralttığını" ifade eden Oruç, "85 milyon yurttaşımızla birlikte kurulmuş olan özgürlük ittifakına bir kapı aralanmıştır." dedi.

Oruç, iktidar ve muhalefetiyle siyasetçilere düşen en önemli görevin sandıkta verilen mesajı doğru okumak olduğunu vurguladı.

Kürtlerin taleplerine kulak verilmesi gerektiğini belirten Oruç, "31 Mart'ta ortaya çıkan harita, demokratik değişim ve dönüşüm talebinin haritasıdır, demokratik bir ülkeyi yaratabileceğimizin, umutlarının haritasıdır; güçlü ve umutlu geleceklerin ve yarınların kurulabileceğinin haritasıdır, inancın haritasıdır. DEM Parti olarak bu seçim sonuçlarını böyle okuduğumuzu Türkiye kamuoyunun bilmesini isteriz. 31 Mart'ta DEM Parti'nin seçim stratejisi kazanmıştır." şeklinde konuştu.

Oruç, DEM Parti'nin Türkiye'nin yönünü belirlediğini ifade ederek, yeni dönemin üzerlerine yüklediği görev ve sorumlulukların farkında olduklarını belirtti. Oruç, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönem demokratik mücadelenin ortaklığını hep birlikte kurmak, demokratik mücadele ittifakını hep birlikte genişletme görev ve sorumluluğumuz olduğunun farkındayız. DEM Parti olarak bu seçim başarısını ve ortaya çıkan haritayı göz önünde bulundurarak, Türkiye'de demokratik cumhuriyeti inşa etmenin kapılarını aralamak üzere Türkiye'deki bütün demokrasi güçleriyle bir arada bu mücadeleyi daha da büyütmemiz gerektiğinin farkındayız."

Oruç, yaklaşan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, işçilerle, emekçilerle meydanlarda olacaklarını bildirdi.