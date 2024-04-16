DEM Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç: 31 Mart'ta demokratik değişim talebinin haritası çıktı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, "31 Mart'ta ortaya çıkan harita, demokratik değişim ve dönüşüm talebinin haritasıdır; demokratik bir ülkeyi yaratabileceğimizin, umutlarının haritasıdır, güçlü ve umutlu geleceklerin ve yarınların kurulabileceğinin haritasıdır, inancın haritasıdır." dedi.
Oruç, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, seçim sürecinden zaferle çıkmanın sevinciyle bir arada bulunduklarını dile getirerek, 31 Mart'ta Türkiye halklarının kazandığını söyledi.
Antidemokratik bir zeminde yarışa girdiklerini savunan Oruç, siyasi partilerin eşit koşullarda yarışmadığını belirtti.
"AK Parti ve MHP'nin devletin olanaklarını arkalarına almalarına ve hilelere de başvurmalarına rağmen bu sonucun çıkmasının, bu sistemin gidecek bir yolunun kalmadığının göstergesi olduğunu" ileri süren Oruç, "31 Mart'ta tekçiliğe, inkara, zamlara, zulümlere Türkiye halkları el ele, omuz omuza vererek 'dur' demiştir." diye konuştu.
Oruç, seçim sürecinde gece gündüz demeden çalıştıklarını ve demokrasi mücadelesi verdiklerini dile getirerek, "Her türlü baskıya, hileye ve zorbalığa rağmen, sandıklarını asla terk etmeyen, gece gündüz çalışan, bu seçimin önemini insanlara aktaran, nasıl mücadele vereceğimizi tek tek, kapı kapı gezerek aktaran başta sevgili kadınlara, analarımıza, değerli halklarımıza, parti emektarı arkadaşlarımıza buradan sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum. Bu başarı hepimizin başarısıdır. 31 Mart'ta dillerimiz farklı ama sözlerimiz aynıydı. Hukuksuzluklara, haksızlıklara, sefalete hep birlikte 'yeter artık' dedik." değerlendirmesinde bulundu.
"Türkiye halklarının AK Parti ve MHP kuşatmasını bu seçimlerde kırdığını; iktidarın alanını daralttığını" ifade eden Oruç, "85 milyon yurttaşımızla birlikte kurulmuş olan özgürlük ittifakına bir kapı aralanmıştır." dedi.
Oruç, iktidar ve muhalefetiyle siyasetçilere düşen en önemli görevin sandıkta verilen mesajı doğru okumak olduğunu vurguladı.
Kürtlerin taleplerine kulak verilmesi gerektiğini belirten Oruç, "31 Mart'ta ortaya çıkan harita, demokratik değişim ve dönüşüm talebinin haritasıdır, demokratik bir ülkeyi yaratabileceğimizin, umutlarının haritasıdır; güçlü ve umutlu geleceklerin ve yarınların kurulabileceğinin haritasıdır, inancın haritasıdır. DEM Parti olarak bu seçim sonuçlarını böyle okuduğumuzu Türkiye kamuoyunun bilmesini isteriz. 31 Mart'ta DEM Parti'nin seçim stratejisi kazanmıştır." şeklinde konuştu.
Oruç, DEM Parti'nin Türkiye'nin yönünü belirlediğini ifade ederek, yeni dönemin üzerlerine yüklediği görev ve sorumlulukların farkında olduklarını belirtti. Oruç, şunları kaydetti:
"Önümüzdeki dönem demokratik mücadelenin ortaklığını hep birlikte kurmak, demokratik mücadele ittifakını hep birlikte genişletme görev ve sorumluluğumuz olduğunun farkındayız. DEM Parti olarak bu seçim başarısını ve ortaya çıkan haritayı göz önünde bulundurarak, Türkiye'de demokratik cumhuriyeti inşa etmenin kapılarını aralamak üzere Türkiye'deki bütün demokrasi güçleriyle bir arada bu mücadeleyi daha da büyütmemiz gerektiğinin farkındayız."
Oruç, yaklaşan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, işçilerle, emekçilerle meydanlarda olacaklarını bildirdi.
Son Dakika › Politika › DEM Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç: 31 Mart'ta demokratik değişim talebinin haritası çıktı - Son Dakika
Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, Belediye Meclis Üyeleri Osman Yurtseven ve Ümran Göçen ile birlikte Foça protokol üyelerini makamlarında ziyaret etti. Başkan Fıçı, Foça'nın daha çok gelişmesi ve kalkınması için tüm kamu kurumlarıyla birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirtti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, temaslarda bulunmak üzere Gürcistan'a geldi. Başkent Tiflis'te temaslarına başlayan Akar ve beraberindeki heyet, Gürcistan Savunma Bakanı İrakli Çikovani ile görüştü. Görüşmede, ülkeler arasındaki stratejik iş birliğinin önemi vurgulandı ve bölgesel güvenliğin güçlendirilmesine yönelik üçlü iş birliği hakkında konuşuldu.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek'i ziyaret etti. Rektör Kibar, Başkan Zeyrek'e hayırlı olsun dileklerini iletti.
CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, AKP'nin İsrail ile yaptığı ticareti eleştirerek, ikiyüzlülük olduğunu belirtti. AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise Ağbaba'ya yanıt vererek, İsrail'in çocukları öldürdüğünü ancak Ağbaba'nın İsrail'e değil AKP'ye kızdığını söyledi. CHP'nin grup önerisiyle İsrail ile yapılan ticaretin neden ve sonuçlarının araştırılması talep edildi.
31 Mart seçimlerinde AKP’den CHP’ye geçen Sancaktepe Belediyesi'nin, "şatafatlı makam'' katı tartışmasıyla gündeme gelen katı ve odaları görüntülendi. Belediyenin başkanlık katındaki 2 makam odasında, 2 adet lüks banyo, şark köşesi, davet salonu, yemek odalarının bulunduğu görüldü. Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, “Devletin parasıyla, milletin parasıyla kendilerine saltanat düzeni kurmuşlar” dedi. Belediyenin 1 milyar 946 bin TL’lik borç durumu da belediye binasına asıldı.
Trabzon'un Çaykara ilçesinde, Çaykara Muhtarlar Derneği Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Karaçam Mahallesi Muhtarı Alaaddin Şeker, tek listeyle yapılan seçimde oyların tamamını alarak başkanlığa seçildi. Eski başkan Mehmet Öztürk, Şeker'e yeni görevinde başarılar diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, enflasyonla mücadeleye yönelik mesajlar vererek, yıllık enflasyonun senenin ikinci yarısından itibaren düşüşe geçeceğini söyledi. Ayrıca, enflasyonun ücretli kesimlerde yol açtığı sıkıntıları bildiklerini ve popülist adımlardan uzak duracaklarını belirtti.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı. Ziyarette, Manisa'nın potansiyeli ve işbirliği konuları ele alındı.
Sizin düşünceleriniz neler ?