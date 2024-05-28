DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncay Bakırhan, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınadı - Son Dakika
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Politika

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncay Bakırhan, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınadı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncay Bakırhan, DEM Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları kınayarak, Filistin halkını desteklemeye çağırdı. Ayrıca, anayasa, ekonomik krizler, yoksulluk ve savaşın çözümünün demokratik bir anayasa olduğunu vurguladı. Bakırhan, ayrıca asgari ücretin iyileştirilmesi için bir kampanya yürüteceklerini ve sokak hayvanlarına ilişkin düzenlemelerin yetersiz olduğunu belirtti.

28.05.2024 16:44
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncay Bakırhan, "İsrail ordusu Gazze'de sivilleri bombaladı. Filistin halkı yalnız değildir. Dünya halklarını Filistin'e destek vermeye çağırıyoruz" dedi.

Bakırhan, DEM Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuştu. Bakırhan, Anayasa konusuna değinerek, "Demokratik bir anayasa, ekonomik krizlerin, yoksulluğun ve savaşın çözümüdür. Türkiye'nin geleceği, Kürt meselesinin çözümü ve demokratik dönüşümden geçmektedir" ifadelerini kullandı.

Bakırhan, tasarruf tedbirlerini eleştirerek, "Temmuz ayında asgari ücrete zam yapmayacaklarını ve kira artışındaki yüzde 25 sınırını kaldıracaklarını söylüyorlar. Bu, açıkça topluma, emekçilere 'aç kalın, açıkta kalın' demektir. Temmuz ayına kadar asgari ücretin ve emekli maaşlarının iyileştirilmesi için bir kampanya yürüteceğiz. Kanun teklifi de verdi arkadaşlarımız. İlkesel tutumumuz, yoksulluk sınırı ne ise asgari ücretin en az onun yarısı kadar olmasıdır" şeklinde konuştu.

Sokak hayvanlarına ilişkin düzenleme yapılmasına yönelik Bakırhan, "Biz de yakından takip ediyoruz. Buna göre sokak hayvanlarını toplayacaklar, barınaklarda 30 gün boyunca misafir edecekler. 30 gün içerisinde ilana çıkacaklar. Sahiplendirilen hayvanları sahiplerine verecekler. Gerisini de uyutacaklarmış. Birileri daha uyutmanın ne olduğunu bile bilmiyor. Uyutma dedikleri hayvanları katletmek. Barınaklar açsaydınız, barınaklardaki hayvanların yaşam şartlarını iyileştirseydiniz, kısırlaştırmak için gerçek bir plan program, yasa geçirseydiniz bugün sokak hayvanlarının bir sorun olduğundan bahsetmeyecektiniz" diye konuştu.

Bakırhan, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına yönelik şöyle konuştu:

"İsrail ordusu Gazze'de sivilleri bombaladı. Filistin halkı yalnız değildir. Dünya halklarını Filistin'e destek vermeye çağırıyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncay Bakırhan, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncay Bakırhan, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınadı - Son Dakika
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