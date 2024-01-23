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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Aday başvurularımız devam ediyor - Son Dakika
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Aday başvurularımız devam ediyor

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, İstanbul Belediye Başkan adaylığı için Başak Demirtaş'ın adının geçtiğine ilişkin soruya, 'Aday başvurularımız devam ediyor. MYK toplantımız var. Orada değerlendireceğiz' şeklinde cevap verdi. Bakırhan ayrıca CHP ile ittifak konusunda kamuoyuna bilgi verdiklerini belirtti ve İsveç'in NATO üyeliği hakkında barışın önemine vurgu yaptı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Aday başvurularımız devam ediyor
23.01.2024 - 15:49,
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Aday başvurularımız devam ediyor. MYK toplantımız var. Orada değerlendireceğiz" dedi.

Bakırhan, DEM Grup toplantısından sonra gazetecilerin sorularını cevapladı. İstanbul Belediye Başkan adaylığı için Başak Demirtaş'ın adının geçtiğine ilişkin soruya Bakırhan, "Aday başvurularımız devam ediyor. MYK toplantımız var. Orada değerlendireceğiz" dedi.

CHP ile ittifak konusunda Bakırhan, "Bu konuda kamuoyuna bilgi verdik" ifadelerini kullandı.

İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin soruya Bakırhan, "Biz en önemli ve büyük güvenliğin barışla sağlanacağına inanıyoruz. Bu konuda da öyle düşünüyoruz" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA
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