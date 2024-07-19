DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Mardin'de temaslarda bulundu - Son Dakika
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Politika

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Mardin'de temaslarda bulundu

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Mardin'de çeşitli temaslarda bulundu. Bakırhan, yangında hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla görüşerek başsağlığı diledi ve desteklerini ifade etti. Ayrıca Bakırhan, tarım mitinginde çiftçilerin ve emekçilerin taleplerini Meclis'te dile getireceklerini belirtti.

19.07.2024 22:31
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Mardin'de çeşitli temaslarda bulundu.

Bakırhan, beraberindeki bazı milletvekilleri ile Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 20 Haziran'da çıkan yangından etkilenen kırsal Yücebağ Mahallesi'ni ziyaret etti.

Yangında hayatını kaybedenlerin yakınları ile görüşerek başsağlığı dileyen Bakırhan, ailelerin acısını paylaştığını söyledi.

Bakırhan, "Ne gerekiyorsa maddi, manevi, hukuki destek, partimiz sizinle birlikte. Yanınızdayız, sizinle birlikteyiz. Bu tür acıların bir daha yaşanmaması için bu davanın peşini bırakmamak lazım." dedi.

Daha sonra Kızıltepe ilçesine geçen Bakırhan, partisince Otogar Meydanı'nda düzenlenen tarım mitingine katıldı.

Burada konuşan Bakırhan, Edirne'den İzmir'e, Antalya'dan Samsun'a kadar üreticilerle, besicilerle, çiftçilerle buluşmaya devam edeceklerini belirtti.

Onların taleplerini Meclis'te de dile getireceklerini anlatan Bakırhan, şunları kaydetti:

"Çiftçinin, emekçinin Türkiye'de geçim sıkıntısı var. Ekmek ve adalet kampanyası burada bitmeyecek. Talepleri sadece bu meydanlarda değil, sokakta, Meclis'te dile getirerek çözülmesi için elimizden gelen gayreti, mücadeleyi ortaya koymaya çalışacağız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Mardin'de temaslarda bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Mardin'de temaslarda bulundu - Son Dakika
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