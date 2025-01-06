DEM Parti heyeti bugün AK Parti ile görüşecek - Son Dakika
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Politika

DEM Parti heyeti bugün AK Parti ile görüşecek

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28 Aralık Cumartesi günü İmralı'da teröristbaşı Öcalan ile görüşen DEM Parti heyeti, 2 Ocak Perşembe günü ise MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret etmişti. Siyasi parti turlarını sürdüren DEM Parti bugün 13.30'da AK Parti heyeti ile görüşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Rize'deki kongrede "Hedefimiz terörsüz bir Türkiye. Attığımız adımların sonucu milletin hayrına olacak" mesajını vermişti.

06.01.2025 08:49
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DEM Parti heyeti, 28 Aralık Cumartesi günü İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan ile bir araya gelmişti. Görüşme kamuoyunda geniş yankı uyandırırken heyet, 2 Ocak Perşembe günü ise soluğu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanında aldı.

SİYASİ PARTİ TURLARI SÜRÜYOR

Bahçeli ile Meclis'te yaklaşık 40 dakika süren bir görüşme gerçekleştiren DEM Parti heyeti siyasi parti turlarını sürdürüyor.

DEM Partili Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ile Ahmet Türk'ten oluşan heyet, saat 11.00'da Gelecek Partisi, 13.30'da AK Parti, 15.30'da ise Saadet Partisi ile görüşecek.

DEM Parti heyeti bugün AK Parti ile görüşecek

AK PARTİ İLE GÖRÜŞME MERAKLA BEKLENİYOR

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik başkanlığındaki heyet ile bugün TBMM'de gerçekleştireceği toplantı büyük merak konusu olan DEM Parti heyeti daha sonra ise peyderpey İYİ Parti hariç tüm siyasi partileri ziyaret edecek.

GÖRÜŞME SAAT 13.30'DA BAŞLAYACAK

DEM Parti heyetiyle AK Parti arasındaki merakla beklenen görüşme saat 13.30'da başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Rize'deki AK Parti kongresinde, "Hedefimiz terörsüz bir Türkiye. Attığımız adımların sonucu milletin hayrına olacak" ifadelerini kullanmıştı.

DEM Parti heyeti bugün AK Parti ile görüşecek

BABACAN VE ERBAKAN İLE DE BİR ARAYA GELECEKLER

DEM Parti bugün aynı zamanda Gelecek Partisi ve Saadet Partisi ile de birer toplantı gerçekleştirecek. DEM Parti heyeti Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde Genel Başkan Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde Genel Başkan Mahmut Arıkan ile de bir araya gelecek. Salı günü ise DEM Parti heyeti DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı da ziyaret edecek.

DEM Parti heyeti bugün AK Parti ile görüşecek

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Son Dakika Politika DEM Parti heyeti bugün AK Parti ile görüşecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Mehmet Yılmaz:
    sadece gülüyorum ya 15 1 Yanıtla
  • Reis 13:
    demek ki neymiş ,akp ve mhp nin menfatine göre örgüt olunuyormuş. 9 2 Yanıtla
  • Apo Kara:
    bahçeliden sonra Erdoğan’da demleniyor ağır ağır 8 2 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Eskiden kapalı kapılar ardında görüşürlerdi. Neyse ki şimdi CeHaPe gibi açık açık görüşüyorlar. Hepsi aynı bir farkları yok. 2 5 Yanıtla
  • mutlu kulçabay:
    vay ya adamlar kral oldular . 4 0 Yanıtla
  • ömer duman:
    kimleeer kimlerleee beraber 1 0 Yanıtla
  • Güven Yaşar:
    kimlerrrr kimlerle berabermiş 0 0 Yanıtla
  • celal ödemiş:
    DEM'lenme zamanı, işte biz yıllarca bunu dedik, ülkeyi yönetemiyorlar bir sene başka diğer sene başka davranışlar iradesiz hareketler, ülke yıllarca uğruna şehit ve gazi vermiş olduğu teröre ve teröriste gel bize yol göster diyor, yada kapısına gidip kapısına davet ediyor. Her ne sebeb olursa olsun atılan adım yanlıştır. ve olamazzz dedikleri pazarlıklar dönmektedir. Yazıklar olsun denilecek kadar bile olamadılar. 0 0 Yanıtla
  • soner yavuz:
    gerçek demliler gerçek terörist apo destekçileri yavaş yavaş ortaya çıkıyor 0 0 Yanıtla
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