DEM Parti İmralı'da Öcalan ile Görüşecek - Son Dakika
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Politika

DEM Parti İmralı'da Öcalan ile Görüşecek

DEM Parti, Abdullah Öcalan ile görüşmek için İmralı Adası'na başvuruda bulunacak.

15.01.2025 13:47
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DEM Parti heyeti, İmralı Adası'nda terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile gelecek hafta görüşmek için başvuruda bulunacak.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un DEM Parti heyetinin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile yapacağı ikinci görüşmeye ilişkin, "İkinci görüşme ile ilgili henüz bir talep olmadı. Talepte bulunulduğu taktirde bunun değerlendirilmesini Adalet Bakanlığı olarak gerçekleştiririz" açıklamasının ardından DEM Parti'den açıklama geldi. DEM Parti Ağrı Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, "Önümüzdeki hafta için en kısa sürede başvuruda bulunacağız" dedi.

Öte yandan DEM Parti kaynakları, İmralı heyetinin 17 Ocak'ta kapsamlı bir açıklama yapacağını bildirdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika DEM Parti İmralı'da Öcalan ile Görüşecek - Son Dakika

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