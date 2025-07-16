DEM Parti İmralı Heyeti Davutoğlu'nu Ziyaret Etti

DEM Parti İmralı heyeti, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti.

DEM Parti İmralı heyeti, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti. Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmeye DEM Parti TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve avukat Özgür Erol katıldı. Ziyaretin ardından bir açıklama yapan Davutoğlu, dünyanın olağanüstü bir türbülanstan geçtiğini ve Türkiye'nin çevresinde çok ciddi gerilimlerin yaşandığını belirterek, "Ülkemizin son yarım asrına olumsuz anlamda bir sorunun çözümü ve Türkiye'de terör olaylarının yaşanmaması için başlatılan süreç bağlamında kritik bir aşamaya gelindi. Silahların yakılması, teslim edilmesi bağlamında atılan adımdan sonra bu sürecin başarıya ulaşması, 'Terörsüz Türkiye'nin', 'Terörsüz Ortadoğu', 'Terörsüz Bölge' hedefine doğru yönelmesi için hepimizin gayret göstermesi gereken bir aşamadayız. Bu bağlamda bu konuda gayretlerini takdirle takip ettiğimiz, İmralı'ya giderek bu sürecin koordinasyonunu yapan Sayın Başkanvekilimiz Pervin Buldan Hanımefendi, Mithat Sancar hocamız teşrif ederek, son gelişmelerle ilgili bilgileri aktardı" ifadelerini kullandı.

"Herkesin özenle davranması gereken, çok dikkatle yürütülmesi gereken bir sürecin içindeyiz"

Ziyaret çerçevesinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde oluşturulan komisyonla ilgili fikir alışverişinde bulunduklarını belirten Davutoğlu, "Herkesin özenle davranması gereken, çok dikkatle yürütülmesi gereken bir sürecin içindeyiz. Psikolojik faktörler bu süreçte çok etkili olur. Empati yaparak bütün toplumun kaygılarını giderecek, çok ciddi dikkatli bir dil kullanarak adım adım yürümesi gereken bir süreç. Ümit ederiz, sürecin başarıya ulaşmasını hep beraber kısa zamanda görürüz ve bu sorunun aşılmasına katkıda bulunma imkanına sahip oluruz" açıklamasında bulundu.

"Süreç belli bir aşamada gidiyor"

Pervin Buldan ise ziyaretin önemine vurgu yaparak, yaklaşık bir saatlik bir görüşme gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Davutoğlu'nun geçmiş tecrübelerinden yararlanmanın kıymetli olduğunu söyleyen Buldan, "Geçmiş dönemde de bu sürecin içerisinde yer alan, başbakanlık yaptığı dönemde sürece katkı sunan bir isim olduğu için bugün bu ziyaretin anlamlı olduğunu düşünüyoruz. Süreç belli bir aşamada gidiyor. Mecliste kurulması beklenen bir komisyon var. Bu komisyonda da sadece iki ya da üç partinin değil, tamamıyla bütün muhalefet partilerinin destek vermesinin sürece büyük bir katkı sağlayacağı kanaatini taşıyoruz. O yüzden görüş alışverişlerimiz sürekli devam edecek. İstişarelerimiz sürekli devam edecek ve kıymetli tecrübelerini bize aktarmasından dolayı bundan sonraki görüşmelerimizin devam edeceğini ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

"Toplumsal destek yükseldikçe hedefe ulaşma imkanımız da çok büyüyecek"

Mithat Sancar da sürecin sağlıklı yürümesinin geniş toplum desteğiyle mümkün olacağını vurgulayarak, "Toplumsal destek yükseldikçe hedefe ulaşma imkanımız da çok büyüyecek, hatta aksi söz konusu olmayacaktır. Bu nedenle istişareler bütün toplum kesimlerinin ve siyasi aktörlerin bu süreçte kendi katkılarını hayata geçirmelerine yönelik önemli bir adım, bir yol olarak görülmeli. Sayın Davutoğlu'nun geçmiş tecrübelerinden, birikiminden yararlanarak ayrılıyoruz ve çok da güzel, olumlu ve geliştirici olduğunu da vurgulamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Açıklamaların ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Davutoğlu, " Abdullah Öcalan'dan bir davet gelse gider misiniz?" sorusu üzerine, "İmralı heyeti son derece önemli bir vazife ifa ediyor. İşleyen bir süreç var, kendilerine müteşekkiriz. Bu ihtiyacın şu an heyet üzerinden karşılandığını düşünüyorum" dedi. - ANKARA