DEM Parti, İran'da yapılan siyasi suikastı kınadı

Politika

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasını kınadı.

Partiden yapılan açıklamada, Netanyahu hükümetinin Gazze'yi işgali ve soykırım uygulamalarının, son günlerde Orta Doğu'nun çeşitli ülkelerinde yapılan siyasi suikastlarla devam ettiği belirtildi.

Siyasi suikastlarla Filistin halkının haklı ve meşru taleplerinin bastırılamayacağı ifade edilen açıklamada, "DEM Parti olarak, uluslararası hukuka aykırı ve savaş suçu kapsamında değerlendirilebilecek bu siyasi suikastları kınıyoruz. İsrail, bu ve benzeri saldırılarla bölgeyi daha büyük bir savaşa ve daha derin kaosa sürüklemeyi amaçlayarak Orta Doğu halklarına 21. yüzyılda yeni katliamlardan ve soykırımlardan başka bir şey sunmamaktadır." değerlendirmesi yapıldı.