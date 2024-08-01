DEM Parti, İran'da yapılan siyasi suikastı kınadı - Son Dakika
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Politika

DEM Parti, İran'da yapılan siyasi suikastı kınadı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasını kınadı. Parti, İsrail'in Gazze'yi işgali ve soykırım uygulamalarının, Orta Doğu'da yapılan siyasi suikastlarla devam ettiğini belirtti. Açıklamada, Filistin halkının haklı taleplerinin bastırılamayacağı vurgulandı ve İsrail'in bölgeyi daha büyük bir savaşa ve kaosa sürüklemeyi amaçladığı ifade edildi.

01.08.2024 13:15
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasını kınadı.

Partiden yapılan açıklamada, Netanyahu hükümetinin Gazze'yi işgali ve soykırım uygulamalarının, son günlerde Orta Doğu'nun çeşitli ülkelerinde yapılan siyasi suikastlarla devam ettiği belirtildi.

Siyasi suikastlarla Filistin halkının haklı ve meşru taleplerinin bastırılamayacağı ifade edilen açıklamada, "DEM Parti olarak, uluslararası hukuka aykırı ve savaş suçu kapsamında değerlendirilebilecek bu siyasi suikastları kınıyoruz. İsrail, bu ve benzeri saldırılarla bölgeyi daha büyük bir savaşa ve daha derin kaosa sürüklemeyi amaçlayarak Orta Doğu halklarına 21. yüzyılda yeni katliamlardan ve soykırımlardan başka bir şey sunmamaktadır." değerlendirmesi yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika DEM Parti, İran'da yapılan siyasi suikastı kınadı - Son Dakika

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