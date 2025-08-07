DEM Parti, İYİ Parti'nin Boş Koltukları İçin Celal Fırat'ı Öneriyor - Son Dakika
Politika

DEM Parti, İYİ Parti'nin Boş Koltukları İçin Celal Fırat'ı Öneriyor

07.08.2025 15:54
DEM Parti Sözcüsü Doğan, İYİ Parti'nin yer almadığı komisyonda boş koltuklar için Celal Fırat'ı önerdi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, İYİ Parti'nin Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda yer almaması nedeniyle boş kalan koltuklara ilişkin, "Eğer oradan boşalan üye sayısı 3 siyasi parti arasında üleştirilirse biz DEM Parti İstanbul Milletvekilimiz Celal Fırat'ı önereceğiz" dedi.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında son zamanlarda ortaya çıkan elektronik imza ile düzenlenmiş sahte diplomalar, ehliyetler, ruhsatnameler ve pek çok belgenin iddia olmanın ötesine geçtiğini belirterek, "'Bunlarla ilgili yargı süreci başlatıldı, sonuna kadar gideceğiz' falan bu açıklamalara Türkiye toplumu artık inanmıyor, aldanmıyor. Toplumu ikna edin. Nasıl ikna edebilirsiniz? Somut politikalarla ikna edebilirsiniz. Gerçekten koruyucu, önleyici tedbirler aldığınızı göstererek ikna edebilirsiniz. Bunun siyasi ayağının veya siyasette izdüşümünün olmadığını göstererek ikna edebilirsiniz. Şimdi bu kadar büyük bir ağdan, bu kadar büyük bir suç şebekesinden, şebeke demenin bile yetersiz kalacağı bir şeyden bahsediyoruz, networkten bahsediyoruz. Bunun siyasette bir izdüşümünün olmaması mümkün mü? Buna kim inanabilir? Olmadığını ispat etmek iktidarın sorumluluğundadır. Biz bu konunun takipçisiyiz" diye konuştu.

"Hepimizin birlikte yan yana gelerek ortak mücadelesiyle yapabilecekleri var"

'Terörsüz Türkiye' çalışmaları kapsamında Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun kurulmasını değerli bulduklarını aktaran Doğan, "Çok önemli bir kavşağa geldiğimizi düşünüyoruz. Elbette bütün sorunlarımızı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan bir komisyon tek başına çözemez. Bir komisyona böyle bir sorumluluk yüklemek de haksızlık olur. Hepimizin birlikte yan yana gelerek ortak mücadelesiyle yapabilecekleri var. Hem siyaset hem de toplum olarak" ifadelerini kullandı.

"DEM Parti olarak elimizden gelen her şeyi fazlasıyla yapmaya hazırız"

Siyasi partilerin komisyon çalışmaları adına çabasının kıymetli olduğunu söyleyen Doğan, "Komisyonun yol haritasının komisyon üyeleriyle birlikte belirlenmesi, orada farklı görüşlerin de ifade edilebilmesi ve tartışılabilmesi bizim açımızdan önemli. Ender rastlanan bir kavşaktayız ve bu kavşağı hep birlikte daha demokratik, daha eşit, daha adil, eşit bir kardeşlik hukukunun tesis edilebildiği, herkesin temsil edilebildiği, eşit yurttaşlık temelli bir Türkiye'nin oluşturabildiği ve birlikte bunu inşa edebileceğimiz şekilde alabilmek için biz DEM Parti olarak elimizden gelen her şeyi fazlasıyla yapmaya hazırız. Meclis Komisyonu'nun yapacağı çalışmaların etkili ve kalıcı bir sonuca ulaşması ve sonrasında atılacak adımların gerçekleşmesi için de partimiz her türlü çabayı gösterecektir. Yıllardır çalıştığımız konular. Adından da anlaşılacağı üzere komisyonun Türkiye'nin toplumsal dayanışmaya ihtiyacı var. Türkiye'nin demokrasiye ihtiyacı var. Türkiye'nin eşit kardeşliğe ihtiyacı var. Bunları sağlayabilecek bir komisyon yola çıktı. Hayırlı işlere imza atmalarını istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"DEM Parti İstanbul Milletvekilimiz Celal Fırat'ı önereceğiz"

İYİ Parti'nin komisyonda yer almaması nedeniyle boş kalan koltuklara 3 yeni üyenin geleceği hatırlatılarak DEM Parti'nin hangi vekili önereceği sorusu üzerine Doğan, şu cevabı verdi:

"Buna komisyon karar verecek. Ancak böyle bir ihtimal belirdi. Bu ihtimalin belirmiş olmasının nedeni de İYİ Parti'nin komisyona katılmayacağının olması. Bunun resmi olarak bildirimi ve bunun yarınki toplantıda nasıl karara bağlanacağını hep birlikte öğreneceğiz. Eğer oradan boşalan üye sayısı 3 siyasi parti arasında üleştirilirse biz DEM Parti İstanbul Milletvekilimiz Celal Fırat'ı önereceğiz. Elbette buna komisyon karar verecek. Bunun DEM Parti açısından bir önemi var sevgili arkadaşlar. Biliyorsunuz biz çoğulculuk ilkesini önemsiyoruz. Ancak yalnızca önemsemiyoruz bunu, aynı zamanda hayata da geçiriyoruz. Pek çok farklı siyasal temsiliyetin çatısı altında buluştuğu bir gelenekten bahsediyoruz ve diyoruz ki biz eşit yurttaşlık hakkı herkes için, demokrasi hakkı hepimizin, barış hakkı hepimizin. O yüzden de bir Alevi temsiliyetinin de orada bulunmasının önemli olduğunu düşündük. Komisyona yaklaşımımız da bu şekilde, sorunların çözümüne yaklaşımımız da bu şekilde. Celal Fırat olacak bizim önerimiz şayet komisyon yarın bu yönlü bir karar alırsa." - ANKARA

Kaynak: İHA

