DEM Parti, İzmit Belediye Başkan adayını geri çekti

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31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala siyasi partilerin belediye başkan adayları da kesinlik kazanarak çalışmalara başladı. Ancak il ve ilçelerde uzlaşı sağlayan partiler adaylarını geri çekerek ittifak yapmaya devam ediyor. DEM Parti, Kocaeli'nin İzmit ilçesi için dikkat çeken bir karar aldı. İzmit Belediye Başkan adayı Avukat Gencer Demirkaya'nın adaylığını geri çeken DEM Parti, CHP'nin mevcut belediye başkanı ve adayı Fatma Kaplan Hürriyet'i destekleyeceğini duyurdu.

ADAYLIĞI KESİNLEŞİNCE BAŞKAN ADAYINI GERİ ÇEKTİLER

İzmit'te Fatma Kaplan Hürriyet CHP'den yeniden aday gösterilmişti. Ancak iddialara göre CHP İzmit ilçe başkanı ile aralarında belediye meclis üyeleri belirlenirken tartışma çıkmış ve Kaplan, Belediye Meclis listesine istediği isimlerin yazılmadığı' iddiasıyla rest çekerek adaylıktan çekilmişti.

Son dakikada adaylıktan çekilen Kaplan, krizin çözülmesinin ardından tekrar aday olarak yola devam kararı aldı. Bunun üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve 8 ilçede aday gösteren DEM Parti, İzmit Belediye Başkan adayı Avukat Gencer Demirkaya'nın adaylığını geri çekti.

HDP, 2019 yerel seçimlerinde İzmit'te yine aday çıkarmayarak CHP'nin adayı Fatma Kaplan Hürriyet'i desteklemişti.

"MUHALEFETE KAYBETTİRMEK İSTEMİYORUZ"

DEM Parti Kocaeli İl Başkanı Nuri Tan bir haber sitesine yaptığı açıklamada: İzmit adayımız çekildi. Biz muhalefete kaybettirmek istemiyoruz. Muhalefete kaybettirmemek adına almış olduğumuz bir karar. İzmit adayımızın da talebi bu yöndeydi. Tamamen kent uzlaşısı kapsamında yaptığımız değerlendirmenin bir sonucu. İfadelerini kullandı.

Nuri Tan, bu karar karşılığında belediyede DEM Parti üyelerine kadro verileceği iddialarını da yalanladı.