DEM Parti'li milletvekillerinden "Cumartesi Anneleri"ne destek açıklaması - Son Dakika
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Politika

DEM Parti'li milletvekillerinden "Cumartesi Anneleri"ne destek açıklaması

DEM Parti\'li milletvekillerinden "Cumartesi Anneleri"ne destek açıklaması

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, "Cumartesi Anneleri"nin yaralarını sarmaya yönelik adımlar atılması gerektiğini söyledi.

24.05.2024 16:50
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DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, "Cumartesi Anneleri"nin yaralarını sarmaya yönelik adımlar atılması gerektiğini söyledi.

Şenyaşar, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "27 Mayıs 1995'ten beri gözaltında kaybedilen çocukları için İstanbul Galatasaray Meydanı'nda buluşan Cumartesi Annelerinin mücadelesinin baskılara rağmen devam ettiğini" ifade etti.

"Cumartesi Anneleri"nin sadece kendi kayıplarını aramadığını, kimsenin evladının kayıp sayılmadığı bir Türkiye için her hafta buluştuklarını dile getiren Şenyaşar, "Cumartesi Annelerinin eylemi yarın bininci haftaya girecek. Cumartesi Annelerinin toplanma ve mekan seçme özgürlüğüne saygı duyarak adalet arayışını engellemek yerine yaralarını sarmalarına, acılarını hafifletmeye yönelik hukuki adımlar atılmalıdır." diye konuştu.

Şenyaşar, "Cumartesi Anneleri"nin anayasal haklarını kullandıklarını dile getirdi.

DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan ise "Cumartesi Anneleri"nin uzun yıllardır yakınlarının akıbetinin belirlenmesi için Galatasaray Meydanı'nda toplandığını anımsatarak, "Hukuka aykırı, keyfi engellemelere rağmen anneler seslerini duyuruyor, mücadelelerinden vazgeçmiyorlar. Bu aynı zamanda bizim de mücadelemiz. Bininci haftada orada olup hakikati haykıracağız. Kaybettirdiklerini unutmayacağız, unutturmayacağız." ifadelerini kullandı.

Aslan, Şırnak'ta göçebe hayvan yetiştiricilerinin, yaylalara çıkmak için güvenlik güçlerinden izin almaları gerektiğini; bu durumu kabul etmediklerini de söyledi.

Kaynak: AA

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