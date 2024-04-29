DEM Parti Milletvekili İsrail\'in Gazze\'deki saldırılarını kınadı

Politika

DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek, İsrail'in Gazze'de hedeflerine ulaşması halinde sonraki adımın Batı Şeria olacağını ve Filistin halkının Ürdün'e yönlendirileceğini söyledi.

Çiftyürek, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin, "Bu katliam siyasetini kınamanın ötesinde lanetliyoruz ve bir an evvel sonlandırılmasını bekliyoruz." diye konuştu.

İsrail'in Gazze'de hedeflerine ulaşması halinde sonraki adımın Batı Şeria olacağını ve Filistin halkının Ürdün'e yönlendirileceğini söyleyen Çiftyürek, "Türkiye Cumhuriyeti yetkililerini, Filistin meselesinde izlediği barışçıl politikayı Kürdistan meselesinde de izlemeye çağırıyoruz. Filistin ve Kürdistan meselesi çözümlenmeden asla bölgeye kalıcı barış gelmez. Zira tam 'barış geldi' dendiği anda bir çocuk bir taş atar, ortalık tekrar kan gölüne döner." ifadelerini kullandı.

Kalkınma Yolu Projesi'nin farklı amaçları olduğunu savunan Çiftyürek, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) federal statüsünün bu projeyle fiilen ortadan kaldırılmak istendiğini öne sürdü. Çiftyürek, "Kalkınma Yolu Projesi'nin gerçekleşmesi sadece Türkiye ve Irak'a bağlı değil, İran'ın mutlaka ikna edilmesi lazım." dedi.

Yeni müfredata eleştiri

DEM Parti Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan da düzenlediği basın toplantısında, öğretmenlerin kök salmış sorunları ile gündeme gelmesini istediklerini belirterek, söz verildiği gibi mülakatların kaldırılmasını, atanamayan öğretmenlerin atamalarının yapılmasını talep ettiklerini ifade etti.

Olan, eğitim sisteminin yaz-boz haline getirildiğini savunarak "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adını taşıyan yeni müfredatı eleştirdi.

"MESEM uygulamasıyla çalıştırılan 336 çocuk iş kazası geçirdi"

DEM Parti Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun ise Mesleki Eğitim Merkezlerinin (MESEM) 1,5 milyonu bulan çocuk işçi sayısıyla, çocuk emek sömürüsünün yasal kılıfı haline getirildiğini ileri sürdü.

Staj adı altında yapılan uygulamanın Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirgesi'ne, uluslararası standartlara uymadığını söyleyen Hun, MESEM uygulamasıyla çalıştırılan 336 çocuğun iş kazası geçirdiğini söyledi. Hun, "MESEM uygulaması çocuklar için değil sermayenin yararı gözetilerek oluşturulmuştur." dedi.