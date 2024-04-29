DEM Parti Milletvekili İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınadı - Son Dakika
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Politika

DEM Parti Milletvekili İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınadı

DEM Parti Milletvekili İsrail\'in Gazze\'deki saldırılarını kınadı

DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek, İsrail'in Gazze'de hedeflerine ulaşması halinde sonraki adımın Batı Şeria olacağını ve Filistin halkının Ürdün'e yönlendirileceğini söyledi. Çiftyürek, İsrail'in saldırılarını lanetledi ve sonlandırılmasını beklediğini belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin Filistin ve Kürdistan meselelerinde barışçıl politika izlemesi gerektiğini vurguladı. Çiftyürek ayrıca, Kalkınma Yolu Projesi'nin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin federal statüsünü ortadan kaldırmayı amaçladığını iddia etti. DEM Parti Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan ise öğretmenlerin sorunlarının çözülmesini talep etti ve yeni müfredatı eleştirdi. DEM Parti Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun ise Mesleki Eğitim Merkezlerinin çocuk emek sömürüsünün yasal kılıfı haline geldiğini öne sürdü.

29.04.2024 15:07
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DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek, İsrail'in Gazze'de hedeflerine ulaşması halinde sonraki adımın Batı Şeria olacağını ve Filistin halkının Ürdün'e yönlendirileceğini söyledi.

Çiftyürek, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin, "Bu katliam siyasetini kınamanın ötesinde lanetliyoruz ve bir an evvel sonlandırılmasını bekliyoruz." diye konuştu.

İsrail'in Gazze'de hedeflerine ulaşması halinde sonraki adımın Batı Şeria olacağını ve Filistin halkının Ürdün'e yönlendirileceğini söyleyen Çiftyürek, "Türkiye Cumhuriyeti yetkililerini, Filistin meselesinde izlediği barışçıl politikayı Kürdistan meselesinde de izlemeye çağırıyoruz. Filistin ve Kürdistan meselesi çözümlenmeden asla bölgeye kalıcı barış gelmez. Zira tam 'barış geldi' dendiği anda bir çocuk bir taş atar, ortalık tekrar kan gölüne döner." ifadelerini kullandı.

Kalkınma Yolu Projesi'nin farklı amaçları olduğunu savunan Çiftyürek, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) federal statüsünün bu projeyle fiilen ortadan kaldırılmak istendiğini öne sürdü. Çiftyürek, "Kalkınma Yolu Projesi'nin gerçekleşmesi sadece Türkiye ve Irak'a bağlı değil, İran'ın mutlaka ikna edilmesi lazım." dedi.

Yeni müfredata eleştiri

DEM Parti Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan da düzenlediği basın toplantısında, öğretmenlerin kök salmış sorunları ile gündeme gelmesini istediklerini belirterek, söz verildiği gibi mülakatların kaldırılmasını, atanamayan öğretmenlerin atamalarının yapılmasını talep ettiklerini ifade etti.

Olan, eğitim sisteminin yaz-boz haline getirildiğini savunarak "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adını taşıyan yeni müfredatı eleştirdi.

"MESEM uygulamasıyla çalıştırılan 336 çocuk iş kazası geçirdi"

DEM Parti Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun ise Mesleki Eğitim Merkezlerinin (MESEM) 1,5 milyonu bulan çocuk işçi sayısıyla, çocuk emek sömürüsünün yasal kılıfı haline getirildiğini ileri sürdü.

Staj adı altında yapılan uygulamanın Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirgesi'ne, uluslararası standartlara uymadığını söyleyen Hun, MESEM uygulamasıyla çalıştırılan 336 çocuğun iş kazası geçirdiğini söyledi. Hun, "MESEM uygulaması çocuklar için değil sermayenin yararı gözetilerek oluşturulmuştur." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika DEM Parti Milletvekili İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınadı - Son Dakika

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