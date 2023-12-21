DEM Parti Milletvekilleri Gündemi Değerlendirdi

DEM Parti milletvekilleri, Meclis'te düzenledikleri basın toplantılarıyla gündemi değerlendirdi.

DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, Anayasa Mahkemesinin TİP milletvekili seçilen Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay hakkındaki ihlal kararına uyulmaması nedeniyle yapılan ikinci başvurusunda da hak ihlal kararı verdiğini; Atalay'ın bir an önce göreve başlamasını beklediklerini söyledi.

AK Parti iktidarı boyunca her yıl ortalama 400 milyon metrekarelik alanın orman vasfını kaybettiğini öne süren Akın, bu bölgelerin "rant ve talan alanı olarak şirketlere peşkeş çekildiğini" iddia etti. Akın, "Ormanları koruyacağına dair söz veren iktidar, ormanları yok etmenin önünü açıyor." diye konuştu.

Akın, kamu emekçilerinin, 2023 temmuzda maaşlara yapılan seyyanen zammın kök maaşlara eklenerek zam uygulanması, işyerleri için servis hizmeti sunulması, kira yardımı yapılması, 1. dereceye gelen tüm kamu çalışanlarına en az 3600 ek gösterge verilmesi gibi taleplerinin olduğunu aktardı.

"Can Atalay'ın Meclis'e gelmesini bekliyoruz"

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Anayasa Mahkemesinin, milletvekili seçilen Can Atalay ile ilgili ikinci kez hak ihlali kararı verdiğini belirtti.

Yüksek Mahkemenin bu kararını, ilk hak ihlali kararından daha yüksek bir oy çoğunluğuyla aldığına işaret eden Gergerlioğlu, "Yargı organlarına siyasi baskı sonucu, Atalay'ın tahliyesi daha önce gerçekleşmedi. Bu karardan sonra Can Atalay'ın bir an evvel hapisten çıkarak Meclis'e gelmesini bekliyoruz. Yüksek yargının kendi arasında çekişmesine bir son verilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası, Adıyaman ve Malatya'da yaşayan depremzedelerin sorunlarının devam ettiğini söyledi.

Konteynerlerde yaşayan vatandaşlarla görüştüklerini bildiren Çiftyürek, depremzedelerin kendilerine barınma ve ısınma sorunuyla ilgili şikayetlerini ilettiğini kaydetti.

Çiftyürek, Malatya'da içme suyunun hala bulanık aktığını dile getirdi.