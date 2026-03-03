DEM Parti'nin adı değişiyor! Grup Başkanvekili masadaki isimleri saydı - Son Dakika
DEM Parti'nin adı değişiyor! Grup Başkanvekili masadaki isimleri saydı

DEM Parti\'nin adı değişiyor! Grup Başkanvekili masadaki isimleri saydı
03.03.2026 17:06
DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, bu yıl yapılacak kongre sürecine işaret ederek partinin adının değişebileceğini söyledi. Temelli, "Adı da değişebilir. Demokratik Cumhuriyet Partisi olabilir, Demokratik Halk Partisi olabilir" ifadelerini kullandı.

Uzun süredir gündemde olan ancak parti yönetimi tarafından daha önce yalanlanan isim değişikliği tartışmalarına ilişkin konuşan Temelli, "Bu yıl kongre yapmak zorundayız" dedi ve kongre sürecinde isim değişikliğinin gündeme gelebileceğini belirtti.

"DEMOKRATİK CUMHURİYET PARTİSİ OLABİLİR"

İlke TV'de isim değişikliği sorusunu yanıtlayan Temelli, "Adı değişebilir zaten. Demokratik Cumhuriyet Partisi olabilir, Demokratik Halk Partisi olabilir. Birçok şey olabilir" açıklamasını yaptı.

Temelli ayrıca DEM Parti isminin, geçmişte yaşanan parti kapatma süreci ve seçim stratejileri doğrultusunda ortaya çıktığını hatırlattı.

NE OLMUŞTU?

DEM Parti'nin adının, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın da istediği şekilde "Demokratik Cumhuriyet Partisi" olacağı ve çatı kurumlar olarak kurulan yapıların yeni partiyle birlikte kapatılacağı iddia edilmişti. Ancak DEM Parti, söz konusu iddiaları yaptığı resmi açıklamayla yalanlamıştı.

Sezai Temelli, DEM Parti, Politika

Son Dakika Politika DEM Parti'nin adı değişiyor! Grup Başkanvekili masadaki isimleri saydı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ahmet Akkas Ahmet Akkas:
    MHDP olsun milliyetçi hareket demokrat parti. olarak yarışı MHP yarışı dem birleştir bu cikiuor nasılsa sizi savunuyorlar bahceliyide fahri başkan yaparsınız ohhhh 6 2 Yanıtla
    Ahmet Işıklı Ahmet Işıklı:
    Kafalar degişmedikçe istersen 50 defa isim degiştir.önce TÜRKİYE partisi olacaksın. 0 1
  • Mert Can Mert Can:
    Demekki dem lenemiyecekler artık Haa haaa haaa 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: DEM Parti'nin adı değişiyor! Grup Başkanvekili masadaki isimleri saydı - Son Dakika
