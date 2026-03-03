DEM Parti\'nin adı değişiyor! Grup Başkanvekili masadaki isimleri saydı

Uzun süredir gündemde olan ancak parti yönetimi tarafından daha önce yalanlanan isim değişikliği tartışmalarına ilişkin konuşan Temelli, "Bu yıl kongre yapmak zorundayız" dedi ve kongre sürecinde isim değişikliğinin gündeme gelebileceğini belirtti.

"DEMOKRATİK CUMHURİYET PARTİSİ OLABİLİR"

İlke TV'de isim değişikliği sorusunu yanıtlayan Temelli, "Adı değişebilir zaten. Demokratik Cumhuriyet Partisi olabilir, Demokratik Halk Partisi olabilir. Birçok şey olabilir" açıklamasını yaptı.

Temelli ayrıca DEM Parti isminin, geçmişte yaşanan parti kapatma süreci ve seçim stratejileri doğrultusunda ortaya çıktığını hatırlattı.