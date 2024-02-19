DEM Partili Beştaş\'tan Kürtçe konuşup halay çeken Murat Kurum\'a tepki: Siz önce özür dileyin

Politika

Düğünde Atatürk\'e hakaret eden Şevki Yılmaz\'dan bir skandal daha

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, dün sabah saatlerinde Güngören Diyarbakırlılar buluşmasına katılarak konuşmasını omzunda poşu ile gerçekleştirirken açıklamasının bir bölümünde Kürtçe konuştu, konuşmasının sonunda ise halay çekti.

DEM PARTİLİ BEŞTAŞ'TAN KURUM'A TEPKİ

Kurum'un Kürtçe konuşup halay çektiği görüntülere DEM Parti'nin İstanbul adaylarından Meral Danış Beştaş sosyal medya platformu X üzerinden tepki gösterdi.

"DÜN KAYMAKAMINIZ KÜRTÇE TİYATROYU YASAKLAYACAK..."

Söz konusu görüntüleri alıntılayan Beştaş, paylaşımında " AK Parti'nin İBB adayı; hem dilimizi tanımayacak, hem bizi yok sayacak, iktidar Kürtlerin tüm hakkını gasp edecek, daha dün kaymakamınız Kürtçe tiyatroyu yasaklayacak, sonra da sahnede Kürtçe konuşup halay çekecek öyle mi?!

"HALKLARIMIZIN YAPTIĞINIZ ŞOVLARA KARNI TOK"

Sayın Kurum, siz önce özür dileyin; Haklarını gasp ettiğiniz Kürtlerden, İliç'te kayıp maden işçilerinden, siyanüre boğduğunuz insanlardan özür dileyeceksiniz. Bu bir! Bize yasak koyduğunuz dilimizi, siyasetinize malzeme etmeyeceksiniz; bu da iki! Halklarımızın, yaptığınız şovlara karnı tok!" ifadelerini kullandı.