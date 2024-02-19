DEM Partili Beştaş'tan Kürtçe konuşup halay çeken Murat Kurum'a tepki: Siz önce özür dileyin - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

DEM Partili Beştaş'tan Kürtçe konuşup halay çeken Murat Kurum'a tepki: Siz önce özür dileyin

Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum, Üsküdar'da katıldığı bir programda Kürtçe selam verip ardından da halay çekerken DEM Parti'nin İBB adaylarından Meral Danış Beştaş görüntülere tepki gösterdi. Beştaş, "Sayın Kurum, siz önce özür dileyin; Haklarını gasp ettiğiniz Kürtlerden, İliç'te kayıp maden işçilerinden, siyanüre boğduğunuz insanlardan özür dileyeceksiniz" dedi.

19.02.2024 07:41  Güncelleme: 08:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, dün sabah saatlerinde Güngören Diyarbakırlılar buluşmasına katılarak konuşmasını omzunda poşu ile gerçekleştirirken açıklamasının bir bölümünde Kürtçe konuştu, konuşmasının sonunda ise halay çekti.

DEM PARTİLİ BEŞTAŞ'TAN KURUM'A TEPKİ

Kurum'un Kürtçe konuşup halay çektiği görüntülere DEM Parti'nin İstanbul adaylarından Meral Danış Beştaş sosyal medya platformu X üzerinden tepki gösterdi.

"DÜN KAYMAKAMINIZ KÜRTÇE TİYATROYU YASAKLAYACAK..."

Söz konusu görüntüleri alıntılayan Beştaş, paylaşımında " AK Parti'nin İBB adayı; hem dilimizi tanımayacak, hem bizi yok sayacak, iktidar Kürtlerin tüm hakkını gasp edecek, daha dün kaymakamınız Kürtçe tiyatroyu yasaklayacak, sonra da sahnede Kürtçe konuşup halay çekecek öyle mi?!

"HALKLARIMIZIN YAPTIĞINIZ ŞOVLARA KARNI TOK"

Sayın Kurum, siz önce özür dileyin; Haklarını gasp ettiğiniz Kürtlerden, İliç'te kayıp maden işçilerinden, siyanüre boğduğunuz insanlardan özür dileyeceksiniz. Bu bir! Bize yasak koyduğunuz dilimizi, siyasetinize malzeme etmeyeceksiniz; bu da iki! Halklarımızın, yaptığınız şovlara karnı tok!" ifadelerini kullandı.

DEM Partili Beştaş'tan Kürtçe konuşup halay çeken Murat Kurum'a tepki: Siz önce özür dileyin
DEM Partili Beştaş\'tan Kürtçe konuşup halay çeken Murat Kurum\'a tepki: Siz önce özür dileyin

Meral Danış Beştaş, Murat Kurum, DEM Parti, Gündem, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika DEM Partili Beştaş'tan Kürtçe konuşup halay çeken Murat Kurum'a tepki: Siz önce özür dileyin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Mehmet Mehmet: Teröristlerden özür dilemeyiz biz.. CHP le karıştırmayın bizi 174 239 Yanıtla
  • Ali Tarkan Erdal: Ak Parti hiç şaşırtmıyor. Bakalım inşallah bu kez millet sasirtir. 222 131 Yanıtla
  • osman şahin: Kürtçe tiyatroyu yasaklıyacaksınız mecliste kürtçeyi bilinmeyen dil olarak yazacaksın ondan sonra Kürtler kardeşimiz deyip iki cümle kürçe konuşup kandıracaksınız yemezler 156 124 Yanıtla
  • Gerginyo : Ulayn kuru murat oy için demlilere bile sakhso çekiyorsun 126 105 Yanıtla
  • Şbn Şbn: Kadın gerçekten haklı hakkını gaspediyoz ben devlet olsam seni varya ……..? 109 95 Yanıtla
  • Cevat Öndeş: ulan şu gasp edilen hak ne mesela? bı söylesene artık. bana verilip sana verilmeyen ne? Amerikanin işçileri 92 84 Yanıtla
  • Burak Aslantaş: Açıkçası Dem parti uzantılarını benimsemiyorum fikirlerime aykırı bir parti fakat dedikleri doğru 25 yıldır giden ekonomiden iliçteki ölümlerine sebep oldukları insanlardan özür dilemeli zaten kazanamasın bari geride kalan ayıplarınızı örtün 85 76 Yanıtla
  • Selim Kayisi: En azından Binali Yıldırım gibi Kürdistan demedi. 54 96 Yanıtla
  • Serkan Basar: ulaaa biz sizleyiz hele otobüs üstünde megri megriler mektup okutmalar trt ye çıkarmalar ula biz sizleydik her zaman :) 35 53 Yanıtla
  • Erol MARASLI: Evet siz özür dilemezsiniz.onlarla megri megri türkü söylersiniz 9 6
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2024 07:20:17. #1.12#
SON DAKİKA: DEM Partili Beştaş'tan Kürtçe konuşup halay çeken Murat Kurum'a tepki: Siz önce özür dileyin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement