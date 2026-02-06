DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, 6 Şubat depremlerinde yağmacılık yapan kişilere polis tarafından müdahale edilmesi hakkında "Bu insanlık dışılığı siz savunuyor musunuz?" şeklinde bir yorum yaptı.
Bu çıkış sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bir kesim Gergerlioğlu'nu bu çıkışından dolayı eleştirirken, bir kesim de ne olursa olsun polisin bu şekilde davranmaması gerektiğini savundu.
Son Dakika › Politika › DEM Partili Gergerlioğlu'nun polislerin videosuna yaptığı yorum olay oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (7)