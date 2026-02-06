DEM Partili Gergerlioğlu'nun polislerin videosuna yaptığı yorum olay oldu - Son Dakika
DEM Partili Gergerlioğlu'nun polislerin videosuna yaptığı yorum olay oldu

DEM Partili Gergerlioğlu'nun polislerin videosuna yaptığı yorum olay oldu
06.02.2026 14:49
DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, 6 Şubat depremlerinde yağmacılara yönelik polis müdahalesini ''insanlık dışı'' olarak nitelendirmesi sosyal medyada tartışma yarattı; açıklama bir kesim tarafından eleştirilirken, bazı kullanıcılar polisin bu şekilde davranmaması gerektiğini savundu.

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, 6 Şubat depremlerinde yağmacılık yapan kişilere polis tarafından müdahale edilmesi hakkında "Bu insanlık dışılığı siz savunuyor musunuz?" şeklinde bir yorum yaptı.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Bu çıkış sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bir kesim Gergerlioğlu'nu bu çıkışından dolayı eleştirirken, bir kesim de ne olursa olsun polisin bu şekilde davranmaması gerektiğini savundu.

Güvenlik, Politika, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Kendinde yağmacı ya zoruna gitmiş belliki 65 12 Yanıtla
  • Selim Kayisi Selim Kayisi:
    Yağmacıların yaptığı insanlık dışı değil ama bu insanlara yapılan insanlık dışı öyle mi ? videoyu izlemedim ama polisimiz doğru olanı yapmıştır diye düşünüyorum. 60 5 Yanıtla
  • Seda Güven Seda Güven:
    POLİSIMİZ çok yaşasın depremde olan eşyalar ellemicen önce canli varmi dıye aranir 56 4 Yanıtla
  • kayserili kayserili:
    ben dogru oldugunu düşünüyorum polis az bile yapmış jopu yaglayıp kullanması gerekirdi 48 7 Yanıtla
  • Mehmet Balaban Mehmet Balaban:
    Polisin görevi yakalayıp adalete teslim etmek, Hakimler zaten gerekeni yapar. 6 17 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
