DEM Partili Temelli, Meclis'in komisyonlarını kurması çağrısında bulundu

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Adımlarımızı çoğaltmalıyız, hızlanmalıyız, kaybettiğimiz zamanı telafi etmeliyiz. Bu, bizim gelecek kuşaklara olan en önemli sorumluluğumuzdur. Meclis sahicilikle samimiyetle işe soyunmalıdır, komisyonlarını kurmalıdır." dedi.

Temelli, Meclis'teki basın toplantısında, basın, ifade özgürlüğü konularında sıkıntıların yaşandığını ileri sürdü.

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'u "bir adım" olarak nitelendiren Temelli, "Adımlarımızı çoğaltmalıyız, hızlanmalıyız, kaybettiğimiz zamanı telafi etmeliyiz. Bu, bizim gelecek kuşaklara olan en önemli sorumluluğumuzdur. Meclis sahicilikle samimiyetle işe soyunmalıdır, komisyonlarını kurmalıdır." diye konuştu.

TBMM Dışişleri Komisyonunda yarın "Türkiye Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan Krallığı Arasında Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi"nin görüşüleceğini hatırlatan Temelli, komisyonun konuyu, Anlaşma'ya imza atıldıktan 2,5 ay sonra ele alacağını söyledi. Bunun bürokratik vesayetçi anlayışın sonucu olduğunu iddia eden Temelli, söz konusu anlaşma ile diğer bütün askeri anlaşmalara "dün olduğu gibi bugün de karşı olduklarını" bildirdi.

Sezai Temelli, 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2025 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifine yönelik mesainin Meclis'te başlayacağını hatırlatarak, bütçenin militarist bir anlayışla yapıldığını öne sürdü. Temelli, "Halk barışın bütçesini bekliyor." ifadesini kullandı.

Fon soruşturmalarına yönelik değerlendirmelerde bulunan Temelli, yaşananların bütçeye maliyet getirdiğini ileri sürdü. Temelli, bütçenin bu krizi ortadan kaldırmadığını, yapısal krizleri beraberinde getirdiğini iddia etti.

"Yoksullukla mücadele eden değil, yoksulluğu derinleştiren bir bütçe görüyoruz" diyen Temelli, bütçeden sağlık ve eğitim alanlarında ayrılan kaynağın daha fazla olması gerektiğini savundu.