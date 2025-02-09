Tuncer Bakırhan: Öcalan'ın mesajı Çanakkale ruhuna uygun olacak - Son Dakika
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Politika

Tuncer Bakırhan: Öcalan'ın mesajı Çanakkale ruhuna uygun olacak

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Sayın Öcalan'ın mesajı Çanakkale ruhuna uygun olacak. Sayın Öcalan'ın mesajlarında Çanakkale ruhu olacak. Bu kadar kısa ve net." dedi.

09.02.2025 15:41  Güncelleme: 15:42
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Çanakkale'de DEM Parti İl Örgütü tarafından Kepez Belediyesi Sosyal Tesislerinde Halk Buluşması düzenlendi. Etkinliğe, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile partililer katıldı. Burada konuşma yapan Bakırhan, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın kendisiyle görüşen iki heyete de çok önemli mesajlar verdiğini söyledi.

"ÖCALAN'IN MESAJI ÇANAKKALE RUHUNA UYGUN OLACAK"

Bakırhan, Öcalan'ın önemli bir fırsat penceresi açtığını savunarak, "'Gelin, Çanakkale ruhuna uygun kardeşçe bir arada birlikte eşit haklarla yaşayalım' diyor. Buna itiraz edecek kimse var mı. Bir arada olmak, birlikte olmak, eşit olmak, yani insan vicdanına göre de dinimize, inancımıza göre de en doğrusu değil mi. Kamuoyu çok merak ediyor. Sayın Öcalan çağrı yapacak mı, çağrısında ne diyecek. Bunlar günlerce yorumlanabilir, anlatılabilir. Biz Sayın Öcalan'ın yanında değiliz. Ama Türkiye'nin demokratikleşmesine, Kürt sorununun demokratik yollarla çözülmesine dönük çok önemli bir çağrı yapacağını biliyoruz. Türkiye'yi rahatlatacak, 85 milyon insanın tekrar kardeşçe, eşitçe bir arada yaşamasını sağlayacak mesajların geleceğini biliyoruz. Ama kısacası şunu söyleyeyim; Sayın Öcalan'ın mesajı Çanakkale ruhuna uygun olacak. Sayın Öcalan'ın mesajlarında Çanakkale ruhu olacak. Bu kadar kısa ve net. Bugün burada bir arada olduğumuz bütün kardeşlerime, yoldaşlarıma, hangi milliyetten, inançtan olursa olsun, bu salonu dolduran, hepinize yapılacak çağrıya sahip çıkmaya davet ediyorum. Çünkü orada Çanakkale ruhuna uygun bir açıklama gelecek. Bu sürece destek vermenizi istiyorum" dedi.

Tuncer Bakırhan: Öcalan\'ın mesajı Çanakkale ruhuna uygun olacak
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Tuncer Bakırhan: Öcalan'ın mesajı Çanakkale ruhuna uygun olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Security Spcialist:
    Sayın Çumhurbaşkanımız R.T.Erdoğan da 22 yıllık Teçrübe var ve buda gözardı edinemez. AKP ve Sayın Çumhurbaşkanımız ne derse odur. Allah Sayın Çumhurbaşkanımız R.T.Erdoğanı Başımızdan eksik Eylemesin. Amin 139 173 Yanıtla
    admsrhn@yahoo.com:
    hacı sen ne diyon la. Senin fikrin bilgin yok mu? 6 ay öncesine kadar hain değimliydi bunlar? ne değişti?? 0 0
    k K:
    22 senelik ulkeyi bitirme tercubesi var aynen Pyle usta 0 0
    Ramazan Katırcı:
    Sosyal medya grubunu toplayıp gelmişsiniz her zamanki gibi haberi vatandaşta onaylıyor algısı yapmak için niye adınla yazmadın yorumunu. 0 0
    Necati Kaya:
    Ne kadar Türk düşmanı,Türkiye Cumhuriyeti düşmanı varsa bir araya gelip akılları sira çözüm bulacaklar. Daha düne kadar kürt sorunu yoktur,terör sorunu vardır diyen adam 3. Donem yasadişı secilmek malum icraatlarına devam etmek ve hesap sorulmasını önlemek için her şeyi yapar. Milleti nasıl bölüm bölüm böldüyse ülkeyi bile bu hale getirir. Şüpheniz olmasın. 0 0
    C. Mersin:
    cahil olduğun yazı yazmandan belli. milletten korkmasam ona tapıyorum diyeceksin Allah sizlere akıl fikir ihsan eylesin Çünkü yolunuz yol değil 0 0
  • Bu Kim:
    sayin derken bu soysuza? 98 26 Yanıtla
  • Ağanın OĞLU:
    Çocuk katilinde ne ruhu olacak, Cehennem ateşi bol olacak, 105 16 Yanıtla
  • Serdar Sormaz:
    ne anlatıyorsun sen?? insana kafayı yedirtirsiniz 73 11 Yanıtla
  • Çelikk:
    Kitapsız 66 13 Yanıtla
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