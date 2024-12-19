Demir: Çocuklar Dijital Dünyadan Korunmalı

Politika

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya ve online oyunların zararlarından korunması için yapılması beklenen yasal düzenlemeyi desteklediklerini belirtti.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, işten çıkarıldıktan sonra eylem başlatan Polonez firması işçilerine destek verdiklerini söyledi.

İşçilerin düşük ücretler, ağır iş yükü ve baskılarla karşı karşıya kaldıkları için anayasal sendikal haklarını kullanmak istediklerini ancak bu taleplerine işten çıkarma olarak karşılık verildiğini anımsatan Demir, yetkililere işçilerin mağduriyetini gidermeleri için çağrıda bulundu.

Milli piyangoya gösterilen ilgiyi eleştiren Demir, organizasyonun bir kumar olduğunu, ahlak ve inanç açısından kabul edilemeyeceğini savundu.

Demir, kumarın, "şans oyunları" olarak isimlendirilerek masumlaştırılmaya çalışıldığını belirterek, emek ve azimle başarı elde etme kültürünü zayıflattığını, toplumda şansa dayalı bir zenginlik anlayışının yerleşmesinin çok yıkıcı sonuçlar doğurduğunu ifade etti.

Evlilik kredisine ilişkin de açıklamalarda bulunan Demir, şöyle konuştu:

"Ülkemizde gençlerin yuva kuramaması sorunu, ekonomik sıkıntıların derinleşmesiyle daha da büyümektedir. Evliliği kolaylaştırmak için sunulan krediler, hızla yükselen enflasyon karşısında yetersiz kalmaktadır. Bu kredilerin güncellenmesi zorunluluk haline gelmiştir. Çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlıklı bireyler olarak yetişmesi için dijital dünyanın zararlarından korunmaları da aynı şekilde zorunlu bir ihtiyaç haline gelmiştir.

Sosyal medya ve online oyun bağımlılığının, çocuklarda uyku düzensizliği, depresyon, obezite, yalnızlık ve özgüven eksikliği gibi sorunlara neden olduğunun altını çizen Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu'nun da 16 yaş altı çocukları sosyal medya ve online oyunların zararlarından korumak için bir an önce yasal düzenlemeler yapılması gerektiğine dair yaptığı vurguyu haklı buluyoruz. Bir an önce somut adımların atılması gerekiyor. Çocukların mental ve fiziksel gelişim süreçleri tamamlanmadığı için dijital dünyayla kontrolsüz temas halinde olmaları onları tehlikelere açık ve savunmasız bırakmaktadır. Bu bağlamda sosyal medyanın olumsuz etkilerini engelleyecek bir denetim mekanizması oluşturulmalı, zararlı içerikler tespit edilerek engellenmeli, gerekli cezai işlemler caydırıcı bir şekilde uygulanmalıdır."