Demirtaş'tan 'aydınlar heyeti' önerisi: Bizim hayalimizdeki Türkiye bir çiçek bahçesidir, tek ırk değil tek yürektir! - Son Dakika
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Demirtaş'tan 'aydınlar heyeti' önerisi: Bizim hayalimizdeki Türkiye bir çiçek bahçesidir, tek ırk değil tek yürektir!

12.05.2022 10:48
Demirtaş'tan 'aydınlar heyeti' önerisi: Bizim hayalimizdeki Türkiye bir çiçek bahçesidir, tek ırk değil tek yürektir!

HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, demokrasi için bir araya gelmeye çağırarak 'aydınlar heyeti' kurulmasını önerdi. Demirtaş mektubunda "Bizim hayalimizdeki Türkiye, çiçek bahçesi gibidir ve herkes kendi kimliğiyle, inancıyla, yaşam tarzıyla özgürce yer alır bu bahçede. Hepimizin kendimiz kalarak bir olması vardır. Tek ırk değil, tek yürek olmaktır hayalimiz" dedi.

Halen tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'nden gazetecilere, sanatçılara, aydınlara ve akademisyenlere mektup yazan Demirtaş, herhangi bir siyasi parti ya da ittifak için değil, demokrasi için bir araya gelmeye çağırdı.

Demirtaş'tan 'aydınlar heyeti' önerisi: Bizim hayalimizdeki Türkiye bir çiçek bahçesidir, tek ırk değil tek yürektir!

"AYDINLARIN TARİHSEL SORUMLULUĞU"

Demirtaş, önümüzdeki seçimlerin tarihi bir fırsat yarattığını vurguladı:

Demirtaş'tan 'aydınlar heyeti' önerisi: Bizim hayalimizdeki Türkiye bir çiçek bahçesidir, tek ırk değil tek yürektir!

"Bulunduğunuz yerden sesinizi yükseltmeniz, hiç kimsenin ve hiçbir kesimin dışlanmadan Cumhuriyet'in ikinci yüz yılında yeniden inşa sürecine dahil edilmesini talep etmeniz çok önemli olacaktır.

Demirtaş'tan 'aydınlar heyeti' önerisi: Bizim hayalimizdeki Türkiye bir çiçek bahçesidir, tek ırk değil tek yürektir!

Ayrıca yaşanan yıkımın yol açtığı tahribatların daha da artmaması için kesintisiz şekilde sürece dahil olmanız, tam demokrasi talebinizi sürekli şekilde görünür kılmanız da çok acil bir toplumsal ihtiyaçtır. Halk bu kadar nefessiz kalmış ve adeta kan ağlıyorken aktif bir tutum almak sizler gibi aydınların tarihsel sorumluluğudur".

Demirtaş'tan 'aydınlar heyeti' önerisi: Bizim hayalimizdeki Türkiye bir çiçek bahçesidir, tek ırk değil tek yürektir!
Demirtaş'tan 'aydınlar heyeti' önerisi: Bizim hayalimizdeki Türkiye bir çiçek bahçesidir, tek ırk değil tek yürektir!
Demirtaş'tan 'aydınlar heyeti' önerisi: Bizim hayalimizdeki Türkiye bir çiçek bahçesidir, tek ırk değil tek yürektir!

KONFERANS VE AYDINLAR HEYETİ ÖNERİSİ

Bu çerçevede, sivil toplum örgütlerinin ve siyasi parti genel başkanlarının imzasına açılacak bir 'demokrasi sözleşmesi' yazılabileceğini belirten Demirtaş, 'aydınlar heyeti' kurulmasını ve 'Bir hayalimiz var' adıyla da bir konferans düzenlenmesini önerdi.

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Sosyolog Doç. Dr. Adem Palabıyık: 'Demirtaş'ın birlik çağrısı PKK'nın güç kaybının sonucudur ve hapis hayatından kurtulmak için PKK'yı satmaya hazır... Sosyolog Doç. Dr. Adem Palabıyık: 'Demirtaş'ın birlik çağrısı PKK'nın güç kaybının sonucudur ve hapis hayatından kurtulmak için PKK'yı satmaya hazır...

Edirne F Tipi Cezaevi, Selahattin Demirtaş, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Demirtaş'tan 'aydınlar heyeti' önerisi: Bizim hayalimizdeki Türkiye bir çiçek bahçesidir, tek ırk değil tek yürektir! - Son Dakika


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