Demirtaş'tan 'aydınlar heyeti' önerisi: Bizim hayalimizdeki Türkiye bir çiçek bahçesidir, tek ırk değil tek yürektir! - Son Dakika

Halen tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'nden gazetecilere, sanatçılara, aydınlara ve akademisyenlere mektup yazan Demirtaş, herhangi bir siyasi parti ya da ittifak için değil, demokrasi için bir araya gelmeye çağırdı.

"AYDINLARIN TARİHSEL SORUMLULUĞU"

Demirtaş, önümüzdeki seçimlerin tarihi bir fırsat yarattığını vurguladı:

"Bulunduğunuz yerden sesinizi yükseltmeniz, hiç kimsenin ve hiçbir kesimin dışlanmadan Cumhuriyet'in ikinci yüz yılında yeniden inşa sürecine dahil edilmesini talep etmeniz çok önemli olacaktır.

Ayrıca yaşanan yıkımın yol açtığı tahribatların daha da artmaması için kesintisiz şekilde sürece dahil olmanız, tam demokrasi talebinizi sürekli şekilde görünür kılmanız da çok acil bir toplumsal ihtiyaçtır. Halk bu kadar nefessiz kalmış ve adeta kan ağlıyorken aktif bir tutum almak sizler gibi aydınların tarihsel sorumluluğudur".

KONFERANS VE AYDINLAR HEYETİ ÖNERİSİ

Bu çerçevede, sivil toplum örgütlerinin ve siyasi parti genel başkanlarının imzasına açılacak bir 'demokrasi sözleşmesi' yazılabileceğini belirten Demirtaş, 'aydınlar heyeti' kurulmasını ve 'Bir hayalimiz var' adıyla da bir konferans düzenlenmesini önerdi.