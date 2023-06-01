Zekeriya Yapıcıoğlu ile Mustafa Destici'nin el ele poz vermesi Demirtaş'ı rahatsız etti - Son Dakika
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Zekeriya Yapıcıoğlu ile Mustafa Destici'nin el ele poz vermesi Demirtaş'ı rahatsız etti

01.06.2023 13:41

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferini ilan etmesinin ardından yaptığı balkon konuşmasında HÜDA PAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin el ele poz vermesine Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken bir yorum geldi. Yapıcıoğlu'na bir çağrıda bulunan Demirtaş, "Kürdün eli, Saray'ın bahçesinde bir Kürt siyasetçi için idam sloganları atılırken tuttuğunuz Mustafa Destici'nin elinden kıymetsiz değil. Bugün gidip tutmanız gereken el, Meclis'te HDP'lilerin elidir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın ipi göğüslemesinin ardından yaptığı balkon konuşmasında ortaya çıkan bir görüntü büyük yankı uyandırmıştı. Bahsi geçen görüntüde HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriye Yapıcıoğlu ile Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici el ele poz vererek kalabalığı selamlamıştı.

DEMİRTAŞ'TAN BOMBA YORUM

Bu fotoğraf karesine dikkat çeken bir yorum da aktif siyaseti bıraktığını açıklayan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan geldi. HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu'na HDP ile birlikte yol yürüme çağrısında bulunan Demirtaş, "HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Bey'i avukatlık yıllarımdan tanırım, kendisine şunu belirtmek isterim: Kürdün eli, Saray'ın bahçesinde bir Kürt siyasetçi için idam sloganları atılırken tuttuğunuz Mustafa Destici'nin elinden kıymetsiz değil. Bugün gidip tutmanız gereken el, Meclis'te HDP'lilerin elidir. Hiçbirimiz artık kirli oyunlara prim vermeden halkımızın çıkarlarına odaklanmalıyız. Umarım bu mesajlarım, tarihsel önemi itibarıyla karşılık bulur" dedi.

Zekeriya Yapıcıoğlu ile Mustafa Destici'nin el ele poz vermesi Demirtaş'ı rahatsız etti

"HDP'LİYİM VE ÖYLE DE KALMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Artıgerçek'ten İrfan Aktan'a verdiği röportajda başka partiye geçip geçmeyeceği sorusuna da yanıt veren Demirtaş, "Aylar önce Genel Merkezimize, sonuçlar ne olursa olsun seçimlerden sonra aktif siyasi çalışma yürütmeyeceğimi belirtmiştim. Halen aynı düşüncedeyim. Dışarıda canla başla mücadele eden tüm yoldaşların, bu süreci özgücümüzle ve başarıyla tamamlayacağına inanıyorum ve bu konuda hepsine güveniyorum. Partimize yönelik eleştiri ve önerilerim tümüyle iyi niyetli, yapıcı ve katkı sunma amaçlıdır. Hiç kimse, eleştirilerimi HDP'yi yıpratmak için kullanmaya kalkmasın. Ben HDP'liyim ve öyle de kalmaya devam edeceğim. Bunu herkesin iyi bilmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR (5)
  • Ferhat Direk: Ümit Özdağ ile Pelvin Buldan el ele olunca sıkıntı yok değil mi sayın Selahattin Bey Cevap Yaz 13 29 Yayından Kaldır
  • Emre ÖZER: Biri kürt seçmeninden 7 milyon oy aldı , diğerine de AKP seçmenleri direk elleriyle oy aldı..İkisi de aynı yolda olan partiler ama gel anlat işte Cevap Yaz 14 28 Yayından Kaldır
  • murat aygun: ümit özdağ ile hdp nin aynı adayı desteklemesi niye sizi rahatsız etmiyor acaba ? Cevap Yaz 125 37 Yayından Kaldır
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Selahattin Demirtaş, HDP'nin seçimlerde aday çıkarmama kararını anlattı Selahattin Demirtaş, HDP'nin seçimlerde aday çıkarmama kararını anlattı

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Son Dakika Politika Zekeriya Yapıcıoğlu ile Mustafa Destici'nin el ele poz vermesi Demirtaş'ı rahatsız etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zekeriya Yapıcıoğlu ile Mustafa Destici'nin el ele poz vermesi Demirtaş'ı rahatsız etti - Son Dakika
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