DEVA Parti'li Yeneroğlu, TBMM'nin etkinliğini tamamen yitirdiğini savundu - Son Dakika
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DEVA Parti'li Yeneroğlu, TBMM'nin etkinliğini tamamen yitirdiğini savundu

29.09.2022 14:08
DEVA Parti'li Yeneroğlu, TBMM'nin etkinliğini tamamen yitirdiğini savundu

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, TBMM'nin, siyasi denetim, bütçe ve temsil işlevleri bakımından "etkinliğini tamamen yitirdiğini" öne sürdü.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, TBMM'nin, siyasi denetim, bütçe ve temsil işlevleri bakımından "etkinliğini tamamen yitirdiğini" öne sürdü.

Yeneroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 1 Ekim'de 27. dönemin son yasama yılının açılışının yapılacağını anımsattı.

Yeni yasama yılının ülke ve millet için hayırlı olmasını dileyen Yeneroğlu, ancak "işlevsizleştirilmiş bir Meclis'in hayırlara vesile olmasını beklemenin hayalperestlik olduğunu" söyledi.

"Demokratik niteliğini yitirmiş bir Meclis'in yasama yılı açılışının gerçekleştirileceğini" iddia eden Yeneroğlu, "Bugün TBMM, toplumsal sorunların tartışıldığı, en doğru olanın arandığı, uzlaşma kültürünün egemen olduğu bir işlev görmekten çok uzaktır. Meclis, siyasi denetim, bütçe ve temsil işlevleri bakımından etkinliğini tamamen yitirmiştir." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Deva Partisi, Demokrasi, İstanbul, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika DEVA Parti'li Yeneroğlu, TBMM'nin etkinliğini tamamen yitirdiğini savundu - Son Dakika

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