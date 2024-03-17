Demokrat Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hüseyin Savaş, Aydın'da büyükşehir belediye başkanlığı yarışının kasıtlı olarak sadece Mustafa Savaş ile Özlem Çerçioğlu arasında geçiyormuş gibi gösterildiğini ileri sürerek bu durumu 'manipülasyon' olarak değerlendirdi.
Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı yarışlarının son 3 seçimden bu yana Özlem Çerçioğlu ile Mustafa Savaş arasında geçiyormuş havası estirildiğini belirterek bunun da kasıtlı yapıldığını iddia eden Demokrat Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hüseyin Turgut, "Son 3 seçimdir sadece ikisi yarışıyor izlenimi veriyorlar. Bunu kimler neden yapıyor bunu benim şehrime?" diye sorudu.
Bu durumu 'Bunun adı matematik manipülasyonudur' diyerek açıklamasına devem eden Turgut, "600 bin metrekare yol yaptık demek ile 0,6 kilometre kare yol yaptık demek de aynıdır. Aydın seçmeni üzerinde dezenformasyon uygulanıyor. Anket bir bilimsel araştırma yöntemidir ve sağlıklı bir anket doğru evren örneklem ile en az yüzde 20 yüz yüze katılımla yapılır. Bu açıklanan anketler hangi evren, hangi örneklem, kaç kişi ile yapıldığı açıklanmayan telefonla yapılan sağlıksız bir ölçme değerlendirmedir" diyerek Aydın'da kasıtlı olarak seçimin AK Parti ile CHP arasında geçecekmiş havası estirildiğini ileri sürdü. - AYDIN
Son Dakika › Politika › Demokrat Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hüseyin Savaş: Aydın'da Seçim Manipülasyonu Var - Son Dakika
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen AK Parti Konya mitinginde yaptığı konuşmada, Konya'ya 500 üniteli Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile bin yatak kapasiteli yeni bir şehir hastanesi yapılacağını duyurdu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Belediyelerimizin, yeni seçilenlerin de göreve devam edenlerin de öncelikli görevi depreme dirençli kentler inşa etmektir.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da katıldığı mitingin ardından Konya Büyükşehir Belediyesi ve Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti. Dua eden Erdoğan, Konya Havalimanı'ndan İstanbul'a uçakla hareket etti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye'nin dört bir yanında imzası olan TOKİ'nin 22 yılda yaptığı 1 milyon 340 bin konutun hiçbirinin yıkılmadığını ve depreme dayandığını söyledi. Özhaseki, kentsel dönüşümün önemine vurgu yaparak, şehirlerin depreme dirençli hale getirilmesi gerektiğini belirtti.
Düzce Valisi Selçuk Aslan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi mesajında, Çanakkale'nin milletin azim ve iradesinin vatan olma yolculuğundaki en büyük başlangıç olduğunu belirtti. Vali Aslan, şehitlerimizi minnet, rahmet ve saygıyla anarak, vatan sevgisi ve kahramanlarımıza duyulan saygının önemine vurgu yaptı.
Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Birol Aydın, seçim çalışmaları kapsamında Beylikdüzü ve Avcılar'da esnafa ziyaretlerde bulundu. Aydın, Beylik Pazarı'nı dolaşıp esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Daha sonra Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde bir pazarı gezen Aydın, kadınlara çiçek takdim etti, çocuklara rüzgar gülü dağıttı. Aydın, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Yeşilkent Cemevi'ni de ziyaret etti ve cemevinin aşevine İBB tarafından günlük getirilen 2 bin kişilik yemeğin hızla tüketildiğini öğrendi. Aydın, fakirliğin yok edilmesi gereken bir şey olduğunu belirterek, beceriksiz ve muhteris yöneticilerin insanları yoksullaştırdığını ifade etti.
Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde düzenlenen 'Mahzen-9' operasyonu kapsamında Koç organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Operasyonlar Erzincan ve diğer 5 ilde gerçekleştirildi. Toplamda 54 şüpheli yakalandı. Ayrıca yapılan aramalarda silahlar, mühimmatlar ve para ele geçirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya mitinginde yaptığı konuşmada, Konya'nın AK Parti Belediyeciliğinin öncü bir rolünü üstlendiğini ve yaptığı iş ve hizmetlerin dünya çapında takdir topladığını belirtti.
Aydın Ayaydın, Fethiye ve Muğla'nın sorunlarını çözmek için elini taşın altına koyduklarını belirterek, Fethiye Körfezi'nde 6 milyon ton balçık olduğunu ve temizlik çalışmalarının başlayacağını açıkladı. Ayrıca, altyapı ve imar planları yapacaklarını, kaçak yapı sorununu çözeceklerini ve kira sorununu da gidermek için projeler geliştireceklerini ifade etti.
AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Albayrak mesajında, Çanakkale Zaferi'nin milletimizin bağımsızlığını, birlik ve beraberliğini koruma konusundaki kararlılığının en büyük göstergelerinden biri olduğunu vurguladı.
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