Demokrat Parti\'den istifa eden Cemal Enginyurt, İYİ Parti ve Zafer Partisi\'ne kapıları kapattı

Politika

Türkiye\'de ne kadar Suriyeli var?

Demokrat Parti'nin "söz yeniden milletin" sloganıyla düzenlenen 15'inci Olağan Kongresi, Ankara'da geçtiğimiz günlerde yapılmış; Gültekin Uysal, bin 208 delegeden 765'inin oyunu alarak yeniden genel başkanlığa seçilmişti. Uysal'ın iki gün önce sürpriz bir şekilde kongre kararı alması, parti içindeki tansiyonu artırmış, tartışmalarının sonunda milletvekilleri Cemal Enginyurt ve Salih Uzun istifa etmişti. İstifalar sonrası milletvekillerinin hangi partiye geçecekleri merak konusu olurken; Enginyurt iki partiye kapıları kapattı.

İKİ PARTİYE KAPILAR KAPALI

Meclis'te bir grup gazeteciye konuşan Enginyurt, merkez sağda yeni bir oluşum için gereken zeminin oluşmadığını belirtti.

Yeni Şafak'tan Uğur Duyan'ın haberine göre, İYİ Parti ve Zafer Partisi'ne uzak olduğunu ifade eden Enginyurt, "Partilerden biriyle de merkez sağda bir oluşum kurulabilir miyiz? Şimdi mesela Zafer Partisi ile hangi merkez sağ kurabilirsiniz? Kendimi Zafer Partisi'ne ait görmüyorum. İşte İYİ Parti merkezi temsil edebilir mi? Müsavat Bey'i her dinlediğimde Ülkü Ocakları kongresinde zannediyordum kendimi" sözlerini sarf etti.