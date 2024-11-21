Demokrat Parti'den istifa eden Cemal Enginyurt, İYİ Parti ve Zafer Partisi'ne kapıları kapattı - Son Dakika
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Politika

Demokrat Parti'den istifa eden Cemal Enginyurt, İYİ Parti ve Zafer Partisi'ne kapıları kapattı

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Demokrat Parti'den istifa eden milletvekili Cemal Enginyurt, hangi partiye geçeceği yönündeki sorulara yanıt verdi. Merkez sağda yeni bir oluşum için gereken zeminin oluşmadığını belirten Enginyurt, Zafer Partisi ve İYİ Parti'ye geçmeyeceğini de açıkladı.

21.11.2024 11:31  Güncelleme: 11:47
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Demokrat Parti'nin "söz yeniden milletin" sloganıyla düzenlenen 15'inci Olağan Kongresi, Ankara'da geçtiğimiz günlerde yapılmış; Gültekin Uysal, bin 208 delegeden 765'inin oyunu alarak yeniden genel başkanlığa seçilmişti. Uysal'ın iki gün önce sürpriz bir şekilde kongre kararı alması, parti içindeki tansiyonu artırmış, tartışmalarının sonunda milletvekilleri Cemal Enginyurt ve Salih Uzun istifa etmişti. İstifalar sonrası milletvekillerinin hangi partiye geçecekleri merak konusu olurken; Enginyurt iki partiye kapıları kapattı.

İKİ PARTİYE KAPILAR KAPALI

Meclis'te bir grup gazeteciye konuşan Enginyurt, merkez sağda yeni bir oluşum için gereken zeminin oluşmadığını belirtti.

Yeni Şafak'tan Uğur Duyan'ın haberine göre, İYİ Parti ve Zafer Partisi'ne uzak olduğunu ifade eden Enginyurt, "Partilerden biriyle de merkez sağda bir oluşum kurulabilir miyiz? Şimdi mesela Zafer Partisi ile hangi merkez sağ kurabilirsiniz? Kendimi Zafer Partisi'ne ait görmüyorum. İşte İYİ Parti merkezi temsil edebilir mi? Müsavat Bey'i her dinlediğimde Ülkü Ocakları kongresinde zannediyordum kendimi" sözlerini sarf etti.

Demokrat Parti\'den istifa eden Cemal Enginyurt, İYİ Parti ve Zafer Partisi\'ne kapıları kapattı

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Son Dakika Politika Demokrat Parti'den istifa eden Cemal Enginyurt, İYİ Parti ve Zafer Partisi'ne kapıları kapattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Yakup Turnagöl:
    Şu adam da memlekette siyaset yapıyor ya, söyleyecek söz kalmadı. 32 12 Yanıtla
  • Yusuf Çarman:
    Chp için ayrıldı zaten. Adam aylardır, sözcü, halk tv, flaş gibi parti kanalında böğürüp duruyor. Bu saatten sonra ne ondan nede muhalefetten bir cacık olmaz. 29 10 Yanıtla
  • Behzat null:
    Açık açık CHP'ye geçeceğim desene, ne kıvırıyorsun? 31 6 Yanıtla
  • Servet Öztürk:
    boş vekil 9 7 Yanıtla
  • Kemsl:
    anahtara gider,çünkü orda da kendisi gibi bilir borazan var 2 10 Yanıtla
  • Ramadan Svs:
    dem parti kucak açmış bekliyor 5 7 Yanıtla
  • Yaşar Koldemir:
    geç CHP.ye boş ver gerisini.hepsi akp.nin payandasi 7 2 Yanıtla
  • Oğuz Özen:
    enginyurt CHP ye yakışır vallahi billahi:)) tek başına parti adam helal olsun. 3 2 Yanıtla
  • Mehmet Kaynar:
    BU KİŞİYE KİM OY VERDİYSE İYİ DÜŞÜNDÜLERMİ ACABA. 3 2 Yanıtla
  • Zafer musaboğlu:
    Bu engine oy değil sır verilmez. Bunlar Türkiye düşmanları tarafından gazlanıp kamuoyunun önüne koyuluyor. 2 2 Yanıtla
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