DP lideri Uysal'dan Özdağ'a: "Bir darbecinin çocuğu olarak DP'nin sizde açtığı yarayı anlayabiliyorum" - Son Dakika
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DP lideri Uysal'dan Özdağ'a: "Bir darbecinin çocuğu olarak DP'nin sizde açtığı yarayı anlayabiliyorum"

01.09.2022 14:49
DP lideri Uysal'dan Özdağ'a: "Bir darbecinin çocuğu olarak DP'nin sizde açtığı yarayı anlayabiliyorum"

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a yönelik, "Bir darbecinin çocuğu olarak Demokrat Parti'nin çocukluktan itibaren sizin ruhunuzda açtığı yarayı anlayabiliyorum" ifadelerini kullandı.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a yönelik, "Bir darbecinin çocuğu olarak Demokrat Parti'nin çocukluktan itibaren sizin ruhunuzda açtığı yarayı anlayabiliyorum" ifadelerini kullandı.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya hesabından yaptığı "DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın Afgan ev sahibi, 'Afganistan'dan akrabam gelecek' diyerek evden çıkartmış. Konu ile ilgilenmezsen, Afgan'dan ev kiralarsan çıkarırlar. Yarın yurdumuzdan da çıkarmaya çalışacaklar" paylaşımıyla kendisini hedef alan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a cevap verdi.

Özdağ'ın söylemlerine karşı bir açıklama yapan Uysal, şunları kaydetti:

"Sayın Özdağ, umarım 'sahte kabadayılık' için İçişleri Bakanlığı yerine şaşırıp Demokrat Parti'yi hedef almamışsınızdır. Öncelikle 'bir darbecinin çocuğu' olarak Demokrat Parti'nin çocukluktan itibaren sizin ruhunuzda açtığı yarayı anlayabiliyorum. Ayrıca sizin partiniz peydah olmadan 'Suriyeli Sığınmacılar/Geçici Koruma Statüsündekiler' meselesinde Demokrat Parti olarak Türk siyasetinde ilk defa bir 'Göç Politikaları Başkanlığı'nı oluşturduğumuzu ve bu mesele ile ilgili yine ilk defa siyasi/toplumsal farkındalığı artırmak için faaliyet yürüten Sayın İlay Aksoy'un ilgili Genel Başkan Yardımcısı olduğunu en iyi siz bilirsiniz. Tüm bu söz, politika ve faaliyetlerimiz ortadayken sataşmanızı anlıyorum. Son söz olarak, sizin yerinizde olsam Demokrat Parti mevzu bahis olunca boynumu büker mahcubiyet içerisinde, sessizce kenarda görmesinler diye otururum." - ANKARA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Gültekin Uysal, Demokrat Parti, Zafer Partisi, Ümit Özdağ, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika DP lideri Uysal'dan Özdağ'a: 'Bir darbecinin çocuğu olarak DP'nin sizde açtığı yarayı anlayabiliyorum' - Son Dakika

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SON DAKİKA: DP lideri Uysal'dan Özdağ'a: "Bir darbecinin çocuğu olarak DP'nin sizde açtığı yarayı anlayabiliyorum" - Son Dakika
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