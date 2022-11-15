DP lideri Uysal'dan "Kılıçdaroğlu kazanabilir mi?" sorusuna çok konuşulacak yanıt - Son Dakika
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DP lideri Uysal'dan "Kılıçdaroğlu kazanabilir mi?" sorusuna çok konuşulacak yanıt

15.11.2022 21:20

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal katıldığı programda, "Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili 'kazanamaz' yorumlarına nasıl bakıyorsunuz?" şeklindeki soruyu, "Kazanabileceğini düşünüyorum" diyerek yanıtladı.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan siyaset gündemine ilişkin dikkat çeken açıklamalar geldi. Uysal, Karar TV ekranlarında katıldığı programda gazeteciler Elif Çakır ve Yıldıray Oğur'un sorularını yanıtladı.

"KEMAL BEY'İN KAZANABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Uysal, "Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili 'kazanamaz' yorumlarına nasıl bakıyorsunuz? Kazanabileceğini düşünüyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Düşünüyorum, kazanabileceğini düşünüyorum. Ortak bir iradeyle, ortak bir Cumhurbaşkanı adayının ifade ettiğim bir paket programla beraber, ortaya konulduğu takdirde toplumsal mobilizasyonun ben sağlanabileceği kanaatindeyim."

"MUHALEFET ÇOK SAYIDA İSMİ ADAY GÖSTEREBİLECEK POTANSİYELDE"

Uysal, sözlerini şöyle sürdürdü: "İktidar cenahından bu tür bir propaganda Kemal Bey üzerinde yürütülmek istenebilir. Muhalefetin kendi tartışma zeminlerinde daha net başarı elde edelim, bütün bu arayışlar o kapıyı açık tutmak lazım. İsimler üzerinden bir tartışmaya da gerek yok. Muhalefetin dünle mukayese ettiğimizde, bu manada bir etkin siyasi bir aktörü cumhurbaşkanı adayı olarak gösterebileceği çok sayıda insan var."

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Son Dakika Politika DP lideri Uysal'dan 'Kılıçdaroğlu kazanabilir mi?' sorusuna çok konuşulacak yanıt - Son Dakika


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SON DAKİKA: DP lideri Uysal'dan "Kılıçdaroğlu kazanabilir mi?" sorusuna çok konuşulacak yanıt - Son Dakika
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