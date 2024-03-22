Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Bolu'nun Mengen ilçesinde iftar programına katıldı.
Gökçesu Belediye Başkanı ve Demokrat Parti Belediye Başkan adayı Vahit Aydın tarafından düzenlen iftar programında konuşan Uysal, memleketin zor günler geçirdiğini söyleyerek, ekonominin kötü yönetildiğini savundu.
Uysal, "Demokrat Partimizin başarılı belediye başkanlarından Vahit Aydın'ı önce Allah'a, sonra size emanet ediyorum." dedi.
Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından Vahit Aydın'ın projeleri tanıtıldı.
Aydın, Gökçesu'ya meslek lisesi, Kur'an kursu, yeni tekstil atölyesi yaptıracağı vaadinde bulundu.
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Malatya'da düzenlenen iftar programına katıldı ve seçim ofisleri toplu açılış programında konuşma yaptı. Erbakan, partilerinin üye sayısının hızla arttığını ve hedeflerinin 1 milyon üyeye ulaşmak olduğunu belirtti. Ayrıca, medyada da partilerinin çok konuşulduğunu ve herkesin Yeniden Refah Partisini takip ettiğini ifade etti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kayserili sanayici ve işadamlarıyla bir araya gelerek Türkiye'nin savunma sanayindeki başarılarını Ar-Ge ve inovasyon ekosistemiyle ilişkilendirdi. Kayseri'nin sanayi potansiyeli ve ihracat rakamları hakkında bilgi veren Kacır, yeni OSB'lerin kurulumu ve Ar-Ge çalışmalarının önemine vurgu yaptı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Selçuk Belediye Başkan Adayı Filiz Ceritoğlu Sengel'in projelerini açıkladığı lansman toplantısına katıldı.
CHP Lideri Özgür Özel, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in Proje Tanıtım Toplantısı'nda konuştu, “Bu iktidarın her şeye rağmen oy alması durumunda, emekli bu durumdayken oy veriyor, çiftçi, köylü bu durumdayken oy veriyor, memurlar bu durumdayken oy veriyor, siftahsız esnaf oy veriyor diye düşünüp bundan sonra 4 yıl boyunca kemerleri size sıktırması, acı reçeteleri size içirmesi gündeme gelecektir" uyarısında bulundu.
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