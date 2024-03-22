Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Bolu\'nun Mengen ilçesinde iftar programına katıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Malatya'da temaslarda bulundu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Malatya'da düzenlenen iftar programına katıldı ve seçim ofisleri toplu açılış programında konuşma yaptı. Erbakan, partilerinin üye sayısının hızla arttığını ve hedeflerinin 1 milyon üyeye ulaşmak olduğunu belirtti. Ayrıca, medyada da partilerinin çok konuşulduğunu ve herkesin Yeniden Refah Partisini takip ettiğini ifade etti.