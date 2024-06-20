Demokrat Partili Enginyurt'tan nükteli paylaşım: Hakkını helal et Nebati - Son Dakika
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Politika

Demokrat Partili Enginyurt'tan nükteli paylaşım: Hakkını helal et Nebati

Demokrat Partili Enginyurt\'tan nükteli paylaşım: Hakkını helal et Nebati

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e tepki göstererek nükteli bir paylaşım yaptı. Enginyurt, eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin bir fotoğrafını paylaşarak, "Gözlerindeki şimşeği anlayamadık. Şimşek ocağımıza incir ağacı dikti. Hakkını helal et Nebati." ifadelerini kullandı.

20.06.2024 22:45
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Son günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e yönelik sert eleştirilerde bulunan Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, bu kez de Nureddin Nebati'nin bir fotoğrafını paylaşarak dikkat çeken bir gönderi yayınladı.

Geçtiğimiz günlerde deniz kenarında çektiği bir videoyla Bakan Şimşek'e seslenen Enginyurt, "Güneş çok güzel, vergi almayı düşünüyor musun?" diye sorup, balık tutanları da işaret ederek "Vergi kaçakçılığı var." demişti.

Demokrat Partili Enginyurt'tan nükteli paylaşım: Hakkını helal et Nebati
Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt

"HAKKINI HELAL ET NEBATİ"

Bu kez ise eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin fotoğrafını paylaşan Enginyurt, "Gözlerindeki şimşeği anlayamadık. Şimşek ocağımıza incir ağacı dikti. Hakkını helal et Nebati." ifadeleriyle Mehmet Şimşek'e tepki gösterdi.

Demokrat Partili Enginyurt'tan nükteli paylaşım: Hakkını helal et Nebati

"EKONOMİ GÖZLERDEKİ IŞILTIDIR"

Nureddin Nebati, Hazine ve Maliye Bakanı olduğu dönemde katıldığı bir canlı yayında, sunucunun ekonomi ile ilgili sorusuna "Gözlerime bakar mısınız? Ne görüyorsunuz? Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır." diyerek yanıt vermişti. Nebati'nin sözleri sosyal medyada gündem olmuştu.

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Son Dakika Politika Demokrat Partili Enginyurt'tan nükteli paylaşım: Hakkını helal et Nebati - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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