Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında deniz altından elektrik bağlantısı kurulmasını öngören Great Sea Interconnector (GSI) projesinde mali anlaşmazlık yaşandığı iddia edildi.

Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında elektrik şebekelerinin deniz altından birbirine bağlanmasını amaçlayan Great Sea Interconnector projesinde maliyet paylaşımı ve finansman konusunda görüş ayrılıkları olduğu iddia edildi. Deniz tabanı araştırmalarının yeniden başlamasına rağmen GKRY'nin projenin ekonomik sürdürülebilirliğine ve artan maliyetine ilişkin ihtirazının devam ettiği ileri sürüldü.

Projenin maliyeti 2,5 milyar euroya ulaşabilir

Rum basınında yer alan haberlerde, başlangıçta 1,9 milyar euro olarak öngörülen projenin toplam maliyetinin yaklaşık 2,5 milyar euroya çıkabileceği kaydedildi. GKRY'nin 2025-2029 yılları arasında projeye yıllık 25 milyon euro olmak üzere toplam 125 milyon euro katkı sağlamayı taahhüt ettiği, ancak ilk ödemenin henüz yapılmadığı belirtildi.

Rum Maliye Bakanlığı'nın onay sürecinde bulunan 25 milyon euroluk ödemenin ne zaman gerçekleştirileceğine ilişkin belirsizliğin sürdüğü ifade edilen haberlerde, Rum Maliye Bakanı Makis Keravnos'un daha önce projenin ekonomik sürdürülebilirliği ve nihai maliyeti konusunda ciddi ihtirazlar dile getirdiği hatırlatıldı.

Fransız araştırma gemisi Abeille Marengo'nun deniz tabanı çalışmalarını yeniden başlatmasıyla birlikte projenin teknik faaliyetleri sürerken, maliyet paylaşımı ve ödeme yükümlülüklerine ilişkin tartışmaların devam ettiği belirtildi. Projenin geleceğine ilişkin belirsizliklerin Yunanistan ile GKRY arasındaki finansman görüşmelerinin sonucuna bağlı olarak devam edebileceği değerlendiriliyor.