Denizli AK Parti\'de il başkanı Şubaşıoğlu oldu

Politika

AK Parti Denizli İl Teşkilatının 10 Ocak'ta yapılacak 8. Olağan Kongresinde, Muhammet Subaşıoğlu'nun tek aday olarak yarışacağı belirtildi.

AK Parti Denizli İl Teşkilatı 8. Olağan Kongresi, 10 Ocak 2025 Cuma günü AK Parti Genel Başkanı – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla Dokuzkavaklar Hasan Güngör Spor salonunda yapılacak. Yapılacak kongrede aday olmayacağını açıklayan İl Başkanı Yücel Başkan Güngör, bu kararını "Bize düşen bu bayrak değişimini birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde gerçekleştirmek olacaktır" söyleriyle kamuoyuna duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'ya çağırılan adaylarla yaptığı görüşmelerin ardından, Merkezefendi Belediyesi eski Başkanı Muhammet Subaşıoğlu'nun il başkanı olarak belirlendiği duyuruldu.

Atama kararını sosyal medya hesabından "Bismillah" ifadesiyle duyuran Muhammet Subaşıoğlu, "Cumhurbaşkanımızın güvenini boşa çıkarmayacağız. Denizli'miz için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - DENİZLİ